خطة بايدن لوقف حرب غزة.. سعي أمريكي لاستعادة النفوذ

لم تنجح كل الجولات التفاوضية في التوصل الى وقف حرب إسرائيل على غزة..

واليوم وبعد مرور نحو ثمانية أشهر وسقوط أكثر من مئة وعشرين ألف شخص مابين قتيل وجريح.. وبعد استخدامها الفيتو ضد وقف الحرب عدة مرات، تطرح الولايات المتحدة الأمريكية رؤيتها للحل.. فهل ترغب واشنطن فعلا بإنهاء كارثة غزة، أم أنها مناورة أمريكية جديدة لإطالة أمد الأزمة واستعادة دورها في المنطقة.. في هذه الحلقة من استديو بيروت سنحاول قراءة المقترح الأمريكي من وجهة نظر فلسطينية مع الكاتب والمفكر منير شفيق.

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