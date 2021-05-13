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الجيش الإسرائيلي: نتحرى تقارير عن إطلاق صواريخ من لبنان
نيوزميكر

خالد مشعل يكشف مصدر سلاح الفصائل في غزة ودور إيران في المرحلة الحالية

أخبار العالم العربي

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لم تترك غزة القدسَ وحدها في حراكها ولبت نداءها كما تقول معلنة فصائلها المسلحة هناك وفي مقدمتها حركةُ حماس عمليةً عسكرية متمثلة بمئات الصواريخ التي انهمرت على إسرائيل..

ليأتي الردُ من جانب الأخيرة بعملية حارس الأسوار كما أسمتها لتقصف القطاع برا وجوا وبحرا مع تحذيرات أممية من حرب شاملة في القطاع.
. ما هي قدراتُ الفصائل الفلسطينية داخل القطاع وما هو السقف الزمني لإمكانية الصمود؟
. إلى أين تتجه الأمور.. لحرب شاملة أم إلى تهدئة ووساطة كما في كل مرة؟
. ماذا عن الانتقادات التي توجه للفصائل الفلسطينية بأنها حرفت أنظار العالم عن حراك سلمي في القدس وهل ستصنع هذه التطورات مستقبلا فلسطينيا موحدا؟
. ما هو رد حماس بعد إعلان نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي سيشدد هجماته ضد الحركة كما سيوجه إليها ضربات لم تتوقعها؟
نتابع المزيد في حلقة اليوم من برنامج نيوزميكر.

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