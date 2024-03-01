حماس لإسرائيل.. وقف الحرب شرط لتبادل الأسرى

اختتمت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو، وتبنت جميع الفصائل بالإجماع بيانا مشتركا يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويحمل الولايات المتحدة مسؤولية هذا العدوان.

للحديث أكثر حول هذه المسألة والملفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، معنا في هذه الحلقة من برنامج نيوزميكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس السيد حسام بدران.

أبرز تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لـ RT:

اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو هو الأول الذي يحضره هذا العدد من الفصائل منذ 7 أكتوبر.

الاجتماع له أهمية كبيرة كونه يجري في دولة عظمى ومؤيدة للقضية الفلسطينية.

ناقشنا مجريات حرب غزة وتم إصدار البيان بالإجماع وباتفاق جميع الأطراف.

موسكو بقوتها وتأثيرها قادرة على لعب دور حقيقي في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

حماس أصرت أن تكون روسيا ضمن الدول الضامنة لأي اتفاق ينبثق عن المفاوضات بينها وبين الاحتلال.

متمسكون بضرورة احتواء منظمة التحرير الفلسطينية على كل مكونات الشعب الفلسطيني.

حركة حماس لن تعترف بشرعية وجود إسرائيل وموقفها ثابت.

الفصائل الفلسطينية أكدت في الاجتماع رفض خطط التهجير والاستعداد لمواجهتها.

صمود شعبنا الفلسطيني أوقف مخطط التهجير خارج قطاع غزة.

تصريحات نتنياهو حول القضاء على ثلثي الحركة مثيرة للسخرية.

أحد أهم أهداف هجوم السابع من أكتوبر حماية القضية الفلسطينية من التصفية.

لم يكن لدينا رغبة بالاستمرار في إدارة قطاع غزة وحدنا.

لا يمكن الاعتماد على واشنطن ولا وعودها في إقامة الدولة الفلسطينية.

الاحتفاظ بالأسرى لدى الحركة بهدف التبادل ووقف العدوان على غزة.

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