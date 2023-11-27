حماس تسلم أسرى إسرائيل شمال غزة.. ما رسائلها لتل أبيب؟

أثار إعلان حركة حماس إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى الإسرائيليين في ساحة فلسطين بقلب مدينة غزة، تساؤلات بشأن مدى نجاح الجيش الإسرائيلي في إحكام سيطرته على شمال القطاع،

بعد نحو 50 يوما من اندلاع الحرب.. ووفق وسائل إعلام فلسطينية، جرت عملية تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين لدى حماسوسط مدينة غزةفي الشمال، على عكس اليومين الأول والثاني حيث جرى التسليم في جنوب القطاع ...

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي أقال ضابطين من صفوفه بعد انسحاب سريتهما أثناء القتال ، مما تسبب في تراجع ثقة الجنود بقرارات قياداتهم حسب الصحيفة ...

وفي السياق قالت الخارجية القطرية أنه تم التوصل الى اتفاق لتمديد الهدنة يومين إضافيين ، بينما قال نتنيتاهو إنه مستعد لتمديد الهدنة يوما إضافيا عن كل عشرة محتجزين لدى حماس ... فما دلالات تسليم حماس للممحتجزين في قلب مدينة غزة ؟ وما فائدة تمديد الهدنة

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