حماس تتوعد.. هل بدأت إسرائيل تحصد تبعات حربها على غزة؟

قتل 3 إسرائيليين وأصيب 11 آخرون بجروح متوسطة وخطيرة في عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس وقد أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم

وقالت إنه رد طبيعي على الجرائم غير المسبوقة في غزة وجنين..

وفي السياق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة في عملية دهس وقعت على مقربة من مستوطنة "بقعوت" في منطقة الأغوار شمالي الضفة الغربية وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على سائق السيارة..

تطورات جاءت خلال ثالث زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن للمنطقة حيث اجتمع بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وقال إن الهدنة المؤقتة تؤتي ثمارها ويجب أن تستمر.. بينما تعهد بنيامين نتنياهو بمواصلة استهداف حماس في كل مكان، ودعا وزير الأمن الإسرائيلي اتمار بن غفير الى تسليح مزيد من المواطنين الإسرائيليين.. فهل تتجه الأوضاع في الضفة والقدس نحو مزيد من التصعيد تزامنا مع انتهاء الهدنة في غزة؟

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