حصاد العام المنصرم.. حرب إبادة إسرائيل على غزة وأزمة أوكرانيا وتشكل العالم المتعدد الأقطاب

عام مضى وعام أقبل والعالم يشهد تحولات جمة كان لها بالغ الأثر في العلاقات السياسية والاقتصادية عبر العالم..

حروب ونزاعات عسكرية واقتصادية وسياسية تشكل مخاض العالم الجديد نحو التعددية القطبية، وتكتلات جيوسياسية تتوسع لفرض وجودها وأخرى تحاول إطالة أمد انفرادها بالتحكم في مقدرات العالم ومصائر الشعوب.. تحالفات تعززت وعلاقات أخرى تم تدميرها وخلافات تاريخية تمت تسويتها بشكل سلمي وكوارث طبيعية ضربت العديد من الدول بما فيها دول عربية... في كل ذلك تمضي روسيا بثبات واضح لتحقيق أهدافها التنموية والعسكرية غير عابئة بما يحاك ضدها في دهاليز الغرب، كما مدت يدها الانسانية بسخاء لمساعدة المتضررين عبر العالم.

في برنامج بالتفاصيل نناقش أبرز التحولات التي ميزت عام ألفين وثلاثين وعشرين والتوقعات بالنسبة للعام المقبل..

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