 
مباشر
اسأل أكثر

حراك فلسطيني في محكمة العدل الدولية.. ما سبب قلق إسرائيل؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uip1

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن السلطات الاسرائيلية نفذت قرار سحب بطاقة الشخصيات المهمة في حق وزير الخارجية رياض المالكي بعد عودته من الأردن..

ووصف بيان الخارجية الإجراء بالتعسفي والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل،
يأتي ذلك فيما كشفت مواقع إسرائيلية عن تدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتصدي لمقترحات عقابية موغلة في التطرف حيث طالب بالحذر لتفادي انهيار السلطة الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية تبنت يوم الجمعة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها إلى محكمة العدل الدولية.
فما هي حدود التصعيد الاسرائيلي في حق السلطة الفلسطينية؟ وما هي آفاق التحرك الفلسطيني؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا