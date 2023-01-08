حراك فلسطيني في محكمة العدل الدولية.. ما سبب قلق إسرائيل؟

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن السلطات الاسرائيلية نفذت قرار سحب بطاقة الشخصيات المهمة في حق وزير الخارجية رياض المالكي بعد عودته من الأردن..

ووصف بيان الخارجية الإجراء بالتعسفي والانتهاك الصارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل،

يأتي ذلك فيما كشفت مواقع إسرائيلية عن تدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتصدي لمقترحات عقابية موغلة في التطرف حيث طالب بالحذر لتفادي انهيار السلطة الفلسطينية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية تبنت يوم الجمعة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها إلى محكمة العدل الدولية.

فما هي حدود التصعيد الاسرائيلي في حق السلطة الفلسطينية؟ وما هي آفاق التحرك الفلسطيني؟

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