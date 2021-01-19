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تنصيب بايدن.. الأمن يحاصر واشنطن

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في ظروف استثنائية وغير مسبوقة في التاريخ الأمريكي تستعد الولايات المتحدة لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، القلق كبير، لدرجة أن مسؤولين في "البنتاغون" تحدثوا عن إمكانية التعرض

لهجمات من الداخل على أيدي أفراد الجيش والشرطة أنفسهم.
أما دونالد ترامب فيشعل الجدل حتى الربع ساعة الأخيرة من ولايته، مع استعداده لإصدار حوالي 100 عفو قبل انتهاء يوم الثلاثاء، والذي سيكون فعليا آخر يوم له في البيت الأبيض.
تفاصيل المشهد الأميركي قبيل التنصيب المنتظر.

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