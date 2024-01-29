تعليق تمويل الأونروا..عقاب جماعي للفلسطينيين بإملاء إسرائيلي
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أعلنت مجموعة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تعليق مساهماتها في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا،
بعد اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر ضد إسرائيل..
الوكالة أعلنت فصل عدد من الموظفين وإجراء تحقيق لمعرفة حقيقة هذه الاتهامات الإسرائيلية.. ولكن متابعين ووكالات إغاثية تخشى من أن تزيد هذه الخطوة من سوء الوضع الإنساني المتدهور أصلا في قطاع غزة.. فما هي أسباب الاستعجال الغربي في قطع التمويل عن وكالة الأنروا؟ وهل يرقى ذلك الى مستوى العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة؟