بيسكوف.. بحوار مع RT عن أزمة أوكرانيا والعلاقة بالدول العربية
ضيف حلقة برنامج "نيوزميكر" المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.
أبرز تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لبرنامج نيوزميكر:
- روسيا منفتحة على مناقشة أي مبادرة ونثمن الجهود التي تسعى لحل الأزمة الأوكرانية
- جزء كبير من مبادرة الوساطة الإفريقية يمكن تحقيقه
- زيلينسكي ليس جاهزا للحوار ووقع مرسوما يحظر التفاوض مع روسيا
- الغرب يتدخل بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا وقد أصبح جزءا منه
- لدينا علاقات تاريخية وصداقة مع الدول العربية ونواصل الشراكة والعمل معها
- نملك علاقات مميزة مع دول الخليج خاصة في المجال الاقتصادي وداخل أوبك+
- آراء روسيا والصين والدول العربية متشابهة في رفض الهيمنة الغربية
- انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس سيناقش في قمة المجموعة بأغسطس المقبل