بيسكوف.. بحوار مع RT عن أزمة أوكرانيا والعلاقة بالدول العربية

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ضيف حلقة برنامج "نيوزميكر" المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

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أبرز تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لبرنامج نيوزميكر:

- روسيا منفتحة على مناقشة أي مبادرة ونثمن الجهود التي تسعى لحل الأزمة الأوكرانية

- جزء كبير من مبادرة الوساطة الإفريقية يمكن تحقيقه

- زيلينسكي ليس جاهزا للحوار ووقع مرسوما يحظر التفاوض مع روسيا

- الغرب يتدخل بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا وقد أصبح جزءا منه

- لدينا علاقات تاريخية وصداقة مع الدول العربية ونواصل الشراكة والعمل معها

- نملك علاقات مميزة مع دول الخليج خاصة في المجال الاقتصادي وداخل أوبك+

- آراء روسيا والصين والدول العربية متشابهة في رفض الهيمنة الغربية

- انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس سيناقش في قمة المجموعة بأغسطس المقبل