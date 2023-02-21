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نيبينزيا: يجب على البلدان التي كانت وراء تخريب "السيل الشمالي" أن تعوض روسيا بشأن الأضرار
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بوتين يهدد الغرب لدعمه أوكرانيا ويعلق معاهدة "ستارت".. ماذا بعد؟

أخبار العالم

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استحالةَ هزيمة روسيا في ساحة المعركة

وجدد خلال خطابه أمام الجمعية الفدرالية الروسية، استعداد موسكو للرد بشكل مناسب حال تحويل الغرب النزاع بأوكرانيا إلى مواجهةٍ عالميةٍ شاملة.. كما أعلن في هذا السياق تعليقَ مشاركة روسيا في معاهدةِ ستارت للحد من الأسلحةِ الهجومية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة بحث ترسانات دولِ الناتو التي تشكل قوة نووية ضاربة.
وفي الوقت نفسه استدعت الخارجية الروسية السفيرة الامريكية وحذرتها من تداعيات المسار العدواني للولايات المتحدة في تعميق المواجهة مع روسيا، وطالبت واشنطن بسحب معداتها من أوكرانيا والتعاون في تحقيقات تفجير السيل الشمالي.. فهل اقتربت نذر المواجهة الشاملة بين موسكو و واشنطن؟

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