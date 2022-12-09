بوتين يحذر.. سعي أمريكي للهيمنة العالمية بقوة الناتو

مواقف على قدر عالٍ من الأهمية أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة للمشاركين في اجتماع وزراء خارجية ودفاع دول منظمة شنغهاي في موسكو.

يريد الغرب الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة والفوضى ومفاقمة الوضع الدولي. والمثال العملي لهذه السياسة الغربية ما يجري في أوكرانيا، التي يستخدم الغرب شعبها وقوداً للمدافع وكبشاً ضد روسيا. لكن نظاماً عالمياً جديداً تتشكل ملامحه الآن، حيث يدعو بوتين إلى العمل المشترك لتشكيل نظام مرن ومستقر للأمن والتعاون. لكن على ضوء الخطر الذي تشكله السياسة الغربية، على من يفكر صواريخ على روسيا، أن يقرأ تهديد بوتين بأن مئات الصواريخ التي لا يمكن التصدي لها جاهزة للرد عليه..

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