بوتين يؤكد.. سلاح روسيا الحديث متفوق على سلاح الناتو

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الأسلحة الروسية الحديثة المستخدمة في العملية العسكرية أثبتت جدارتها وتفوّقها على أسلحة حلف الناتو الممنوحة لأوكرانيا.

بموازاة ذلك أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الشهر الماضي بلغت أكثر من ثلاثة وعشرين ألف عسكري بين قتيل وجريح فيما تم تدمير أكثر من ثلاثة آلاف قطعة من مختلف أنواع الأسلحة بينها دبابات "ليوبارد" الألمانية، وعربات "برادلي" ومنظومات "باتريوت" و"هيمارس" الأمريكية

على الجانب الآخر، يزداد المشهد تعقيدا في كييف بعد تحرك الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لإقالة قائد الجيش فاليري زالوجني نتيجة مفاوضاتٍ سرية تقول مصادر غربية إن القائد العسكري الأوكراني بحث خلالها مع مسؤولين غربيين سبل إنهاء الصراع مع روسيا وبدء عملية حتمية نحو السلام.

فما هي مظاهر تفوق الأسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة؟ وما تبعات الخلافات على مستوى القيادة الأوكرانية على مسار الأزمة؟

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