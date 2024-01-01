بوتين: الغرب لن يتمكن من إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

باجتماع مع الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، دشن الرئيس الروسي فعاليات العام الجديد حيث أعلن رغبة روسيا في إنهاء النزاع بأوكرانيا وفق شروط موسكو

مؤكدا في ذات الوقت أن روسيا لا تريد القتال إلى ما لا نهاية لكنها لن تتخلى عن مواقفها، بهذا السياق أوضح بوتين أن إدراك الغرب لاستحالة تقسيم روسيا أو تدميرها آت لا محالة.

وفي حديثه عن وضع الجيش أكد الرئيس الروسي أن قدرات القوات المسلحة في تزايد مستمر مستحضرا نموذج مصانع الدبابات التي بلغ فيها قدرات إنتاج وإصلاح الدبابات ألفا وستمائة وحدة خلال عام.

أما اقتصاديا فقد تمكنت الشركات الروسية من سد الفراغ الناجم عن انسحاب المستثمرين الغربيين ما انعكس إيجابا يضيف بوتين على معدلات النمو التي بلغت ثلاثة ونصف بالمائة في نهاية العام المنصرم فيما تراجعت معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية.

فما هي آفاق النزاع في أوكرانيا في ظل تمسك روسيا بشروطها وفشل الجهود الغربية لإضعافها عسكريا واقتصاديا؟

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