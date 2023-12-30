بقذائف عنقودية.. قتلى وجرحى بقصف أوكراني على بيلغورود الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية مقتلَ ثمانية عشَر شخصًا، وإصابةَ مئة وأحد عشر آخرين، في قصف أوكراني على البنية التحتية المدنية وسط مدينة بيلغورود.

الوزارة أكدت وجود طفلين بين القتلى، إضافة إلى خمسةَ عشَر آخرين بين الجرحى.. كما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه، وبناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توجه فريق مشترك من أطباء وخبراء وزارة الطـوارئ، برئاسة وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إلى بيلغورود لمسـاعدة المصابين.. من جهتها، أشارت الدفاع الروسية إلى أن نظام كييف حاول شنَّ ضربةٍ عشوائية على بيلغورود، باستخدام صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، و"أولخا"، الحاملة لذخائر عنقودية محظورة، مضيفة أنه تم اعتراض معظمها.. وشددت الوزارة على أن هذه الجريمة التي ارتكبها نظام كييف لن تمر دون عقاب..

بدورها اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بريطانيا بالوقوف وراء ما وصفته بالهجوم الإرهابي على بيلغورود، قائلة إن لندن تحرض بالتنسيق مع واشنطن نظام كييف على ارتكاب أعمال إرهابية. كما طلبت موسكو عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث هذا الاعتداء الإرهابي الخطير على المدنيين... نقرأ كل هذه التطورات وتداعياتها..

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