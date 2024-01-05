بغداد تصعد لهجتها.. فهل ينسحب التحالف الدولي من العراق؟

مع ازدياد حدة الصراع في الشرق الأوسط واحتمالية توسّعه تدور الأسئلة عن القواعد الأمريكية في المنطقة ككل وفي العراق على وجه التحديد خاصة بعد الضربة الأخيرة

التي قتلت فيها واشنطن قيادياً في الفصائل المنضوية داخل الحشد الشعبي تتهمه بالمسؤولية عن تنفيذ هجمات على القوات الأمريكية..

الحكومة العراقية تعلن على لسان رئيس وزرائها أن مبررات وجود التحالف الدولي على أراضيها انتهت والتي أتت تحت ستار محاربة التنظيمات الإرهابية..

- فهل بدأ العد التنازلي لخروج الولايات المتحدة من العراق وماذا عن مخاوفَ تطرحها بعضُ الجهات لتركِ العراق ساحةً لإيران؟

- وماذا لو رفضت واشنطن الخروجَ خاصة أن قواعد العراق مرتبطة بغيرها في سوريا ومناطق أخرى؟

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