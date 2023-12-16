بعد قتل إسرائيل 3 رهائن.. هرولة نحو صفقة تبادل

تتفاعل قضية قتل إسرائيل لثلاثة محتجزين في غزة..

تحقيق أولي للجيش نشرت تفاصيله "هيئة البث" الرسمية وإذاعة الجيش، أكد تصرف الجنود بشكل "مخالف" لتعليمات إطلاق النار، وقتلهم ثلاثةَ محتجزين إسرائيليين كانوا يحملون "راية بيضاء" في حي الشجاعية. على وقع الخبر تستمر تظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين أمام هيئة الأركان في تل أبيب حيث نقلت صحيفة معاريف مطالب الأهالي لعقد صفقة الآن.. أما "كتائب القسام" اعتبرت أن إسرائيل "تقامر بحياة جنودها الأسرى قائلة إن هذا يأتي ضمن "محاولة يائسة للتخلص من عبء الملف". أمام كل هذه المعطيات يبرز التساؤل حول طريقة تعاطي نتنياهو وإلى أي حد سيكون هذا الملف الحد الفاصل بين بقاء نتنياهو من عدمه في السلطة؟

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