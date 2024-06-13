بعد حراك الجزائر.. خطة لرفع ظلم إفريقيا التاريخي بمجلس الأمن

آن الأوان لرفع الظلم التاريخي المسلط على القارة.. ينادي الافارقة بصوت واحد من اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي بالجزائر،

ويدعون إلى ضرورة إحداث اصلاحات جذرية على مجلس الأمن، ينتقدون عجز المنظومة الدولية على إيقاف الحرب الإسرائيلية في غزة، واخفاقها في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، تخرج قمة الجزائر بتوصيات لترفع إلى الأمم المتحدة، تهدف أساسا إلى النأي بالجهاز المركزي الأممي عن التجاذبات والانقسامات التي غيبت دوره لعقود.

فأي آثار سيتركها هذا التحرك الإفريقي المشترك.. وكيف ستقابله المجموعة الدولية المدفوعة بفعل السياقات الدولية الراهنة إلى حتمية تبني نظام دولي جديد عادل ومتعدد الأقطاب ؟

أحمد صادوق - عضو بالبرلمان الجزائري.