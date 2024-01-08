بعد اغتيال إسرائيل قائدا بحزب الله.. هل اقتربت ساعة الصفر؟

أعلن حزب الله اللبناني مقتل المسؤول الميداني بالحزب وسام حسن طويل جراء استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان..

وأظهرت صور متداولة السيارة المستهدفة التي اغتيل فيها وسام الطويل وهي محترقة بالكامل بعد تعرضها لهجوم بالمسيرة الإسرائيلية، من جانبه قال مراسلنا إن الطيران الإسرائيلي شن غارات على أطراف بلدة الخيام بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدات العباسية وكفر كلا وكفر شوبا على الشريط الحدودي، في غضون ذلك أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقعي حدب البستان ورويسات العلم الإسرائيليين مؤكدا تحقيق إصابات فيهما..

وتقول إسرائيل إنها مستعدة لحرب جديدة في الشمال إذا لم تفلح المساعي الدبلوماسية في تهدئة الجبهة، بما يسمح لثمانين ألفا من الإسرائيليين بالعودة الى منازلهم في المستوطناتِ قرب الحدود اللبنانية.. بينما يخشى مسؤولون أمريكيون حسب واشنطن بوست من لجوء نتنياهو الى بدء حرب على لبنان لإطالة أمد بقائه في السلطة.. فما هي احتمالات التهدئة والتصعيد بين إسرائيل وحزب الله في ظل تكثيف القصف المتبادل بين الجانبين؟

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