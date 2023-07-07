المواطن يدفع ضريبة الاصطفاف العسكري مع واشنطن

الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا يعاني انكماشاً تقنيا، وتضخماً لم يشهده منذ عشرات السنين.

والآن أقرت الحكومة بشق الأنفس مشروع ميزانية باقتطاعات كبيرة طالت الكثير من القطاعات، مقابل زيادة في الإنفاق على الدفاع. قبل السؤال عن مصير هذا المشروع في البرلمان الألماني، لا بد من الإشارة إلى أسباب ما تعانيه ألمانيا. يجمع المراقبون على أن ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الأزمة الأوكرانية هي السبب الأول. ألم تكن تعرف ذلك ألمانيا حين شاركت بفرض عقوبات على روسيا، المصدر الرئيس لمشتقات الطاقة الرخيصة والمضمونة؟ قال كثيرون إن الغاز المسال الأميركي سيستبدل الغاز الروسي في السوق الألمانية، لكن الأرقام تجيب. ثمَّ إذا اعتبرنا أن من فرض العقوبات هو الجاني، فلنرَ أرقام الاقتصاد الذي استهدفته كل هذه العقوبات، أي الاقتصاد الروسي.. يؤكد موقع UnHerd البريطاني أن الاقتصاد الروسي تفوق على الاقتصاد الألماني في الفترة التي تلت العقوبات، وأن آمال الغرب على العقوبات خابت، وأن توقعاته للهجوم المضاد فشلت.. فماذا بعد؟ إلى أين تمضي أوروبا في ظل هذه السياسات الخاطئة؟

Your browser does not support audio tag.