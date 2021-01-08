المصالحة مع قطر.. تقارب تركي خليجي؟

في مبادرة تركية لطي صفحة الخلاف مع مجلس التعاون الخليجي بعد توقيع إعلان المصالحة بين قطر وبلدان الرباعي العربي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعي بلاده لاستعادة مكانتها في التعاون الخليجي.

تصريحات الرئيس التركي تزامنت مع إعلان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده لا تعتز بأي عداء مع أنقرة التي اعتبرها شريكا اقتصاديا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن الخلاف بالنسبة لأبوظبي قائم على نظرة أنقرة لدورها الاستراتيجي في المنطقة.

من جانبها الرياض ورغم إشارات إيجابية متبادلة مع أنقرة منذ قمة العشرين، إلا أن تقارير إعلامية يونانية تتحدث عن عزم الرياض إرسال طائرات "F 15" إلى قاعدة "سودا" العسكرية في جزيرة كريت اليونانية تتير قلقا في تركيا.

فما مصير التحرك التركي؟ وهل تعيد أنقرة النظر في دورها بالمنطقة لتصفير خلافاتها الاقليمية؟

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