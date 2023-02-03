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لماذا روسيا؟

الفصل الحادي عشر - كينغ

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كينغ يحكي كيف جاءت به كرة القدم إلى روسيا ليكتشف البلد من زاوية أخرى.

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