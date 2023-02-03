الفصل الحادي عشر - كينغ

تاريخ النشر:03.02.2023 | 09:55 GMT |
كينغ يحكي كيف جاءت به كرة القدم إلى روسيا ليكتشف البلد من زاوية أخرى.
أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس أنه تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له .
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال إحياء الذكرى الثمانين لهزيمة النازيين في معركة "ستالينغراد"، بأن رد روسيا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات وحدها، يجب على الجميع فهم ذلك.
كشف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، سبب عدم تصويت الاتحاد لاستضافة المملكة العربية السعودية "كأس آسيا 2027".
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء عام 2011 إنه يرى أن بوتين "بلا روح" فرد عليه بوتين بعبارة مقتضبة.
تسبب إقرار الاتحاد الأوروبي باستخدام مسحوق الحشرات كبديل للبروتين بحالة من الجدل، لكن ما يبدو غريبا للكثيرين هو واقع ملموس منذ سنوات، فتلك المنتجات متوفرة بكثرة بالمحلات التجارية.
كتبت صحيفة "New York Times" أن مجموعة "موتسارت" العسكرية الخاصة فشلت في أوكرانيا بسبب إدمان الكحول ونوادي التعري في كييف.
قال روبرت غيتس، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، إن الولايات المتحدة معنية بالمحافظة على وحدة روسيا وبوجود حكومة قوية في موسكو لتستمر في السيطرة على الترسانة النووية للبلاد.
خلصت عملية تفتيش تمت في أغسطس الماضي بمنزل النائب السابق لوزير الدفاع الأوكراني بالعثور على الملايين في أريكة في منزله، وذلك استمرارا لفضائح الفساد في القيادة الأوكرانية.
قال البنك المركزي المصري، إن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 43.5% لتسجل 4.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 2.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
ذكرت وكالة "بلومبرغ" اليوم الخميس، أن هولندا تعتزم استكمال عملية دمج القوات البرية للمملكة في الجيش الألماني بحلول نهاية أبريل المقبل.
تداول مستخدمو الإنترنت توقعات زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي الراحل فلاديمير جيرينوفسكي، حول اندلاع الحرب العالمية الثالثة، ومصير أوكرانيا وإيران والشرق الأوسط.
أعلن مسؤول في الشرطة الباكستانية، أن منفذ التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 101 شخص داخل مسجد في مجمع للشرطة في بيشاور، كان يرتدي زي الشرطة.
انضم متطوعون من تركيا إلى صفوف كتيبة المتطوعين المسماة "بافيل سودوبلاتوف" للقتال إلى جانب القوات الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
تفاعل نشطاء مع فيديو للأمير بندر بن سلطان، السفير الأسبق للسعودية في واشنطن، في أعقاب الضجة التي أثارها عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة كأس آسيا 2027.
كشفت شركة "روستيخ" الروسية المتخصصة في مجال الأسلحة، في تقرير لها عن مجموعة من الاكتشافات المذهلة في مصر التي تدعمها الشركة بالإضافة إلى دعم مصر عسكريا.
أعل الملياردير الإماراتي خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين عن تواجده في مصر للإعلان عن مشاريع كبرى.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تستعد لاستقطاب الخبرات المختلفة وتنفيذ مشروعات تتجاوز الـ100 مليار دولار، وذلك بالرغم من الصعوبات التي تواجهها.
يعد الوقود الأحفوري مصدر الطاقة السائد لأكثر من قرن، ولا يزال العالم يستخرج ويستهلك كمية هائلة من الفحم والنفط والغاز كل عام، فما هي مكانة الدول العربية في ميزان الطاقة العالمي؟
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باستهداف الطواقم الطبية التي تقدم الرعاية للأطفال المتحولين جنسيا، إذا أعيد انتخابه رئيسا في عام 2024.
كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، عن موقف بلاده من انضمام روسيا لقارة آسيا، لتكون عضوا بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
عزت الطبيبة ة سموليكوفا إلى الإجهاد أسباب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الشباب.
بدأت منصات ذاتية الحركة لصواريخ "يارس" الاستراتيجية الروسية بأداء مناوبات قتالية في مسارات معينة لها في منطقة ألتاي بجنوب سيبيريا.
صدر اليوم الخميس أمر ملكي سعودي بإعفاء فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعين أيمن السياري خلفا له.
أعلن السكرتير الصحفي للبنتاغون باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تتعقب منطاد استطلاع صيني فوق الجزء الشمالي من البلاد دخل خلال الأيام القليلة الماضية.
اعترف المحققون الألمان الذين يحققون في الهجمات التي وقعت على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في سبتمبر باحتمال أن تكون دولة غربية هي من قامت بتلك الهجمات لإلقاء اللوم على روسيا.
أعلن متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، أن أسرع فترة تدريب يستغرقها طيار المقاتلة في المملكة 35 شهرا، ولذلك لا جدوى من نقل الطائرات المقاتلة إلى القوات الأوكرانية.
أصدر وزير المالية المصري محمد معيط ، قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لزيادة حد الإعفاء الجمركي على الأشياء الجديدة للسياح والعابرين داخل المطارات.
أكدت وزارة الدفاع الوطني الكندي رصد "بالون تجسس صينيا" مشتبها به، مشيرة إلى أن المسؤولين بصدد مراقبته.
علق وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو على تصريح السفير الأمريكي ديفيد بريسمان الذي انتقد موقف بودابست من العقوبات ضد روسيا، داعيا إياه لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.
انفصلت تكساس عن الولايات المتحدة مطلع فبراير عام 1861، وأصبحت سابع ولاية تخرج من الاتحاد، وذلك بعد أن صوّت مؤتمر الولاية 166 مقابل 8 لصالح هذه الخطوة.
تصدر اسم الشابة الجزائرية عبلة سنوسي، لاعبة نادي الأهلي السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بعد أن حصدت صورها خلال التدريب إعجابا كبيرا وأثارت تفاعلا بين النشطاء.
أفاد العلماء بأن النظام النجمي الثنائي المكتشف حديثا والنادر جدا، يتصرف بشكل غريب للغاية.
أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس، بيانا بخصوص لقاء رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له.
تلقى فريق باريس سان جيرمان ضربتين موجعتين خلال مباراته أمام مضيفه مونبيلييه أمس الأربعاء، ضمن الجولة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بإصابة لاعبيه كيليان مبابي وسيرخيو راموس.
قال موقع 19FortyFive الأمريكي، إن الأسطول الحربي الروسي سيحصل على الهدية "الأفضل"، السفينة الحربية الحديثة جدا "الأدميرال غولوفكو" الحاملة لأسلحة فرط صوتية.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنا اقتحم، اليوم الخميس، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز إن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة" فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.
أعلن وزير داخلية الكويت طلال الخالد، إصدار قرارات تخص أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن روسيا ستستخدم إمكاناتها وقدراتها على أكمل وجه، للرد على قيام الغرب بتسليح أوكرانيا.
شهدت مدينة لاس فيغاس الأمريكية (الملقبلة بمدينة الرذيلة) تساقطا نادرا للثلوج يوم الاثنين.
أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض عن توسيع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية.
علقت السفارة الروسية على بيان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغر حول ضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة لـ "إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا".
اعتبر خبير في الحملات الانتخابية الأمريكية أن الرئيس الأسبق بيل كلينتون كان مشغولا في فضيحة المتدربة السابقة في البيت الأبيض، مونيكا لوينسكي، مما سمح بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر.
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي قطع عدة طرق مخصصة لإمداد القوات الأوكرانية بالمعدات والجنود في أوغليئيسية تم على دار.
أعلن المكتب الصحفي لمؤسس شركة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن طائرة إسرائيلية هبطت اليوم الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين.
اعترف محامو هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن جهاز الكمبيوتر المحمول، الذي كشف عن فضائح عديدة عنه، والذي تركه في ورشة لإصلاح أجهزة الكمبيوتر هو بالفعل ملك له.
ذكرت بلومبرغ أن ممثلين عن الغرب نصحوا كييف باللعب على كسب الوقت لتجميع قوتها وانتظار وصول دبابات ليوبارد الموعودة من أجل شن الهجوم في الربيع، الأمر الذي يتطلب التضحية بأرتيوموفسك.
خلال مثوله أمام جلسة استماع بالمحكمة في تبيليسي أمس الأربعاء كشف الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي عن جسده ليظهر حجم معاناتاه وتدهور حالته الصحية.
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا عاجلا حول متابعة ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في إيطاليا.
يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الصعب النوم في الليل. فمن الأمراض والإصابات إلى التوتر والقلق، سيعاني الكثير منا من الأرق في مرحلة ما.
علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت غيتس بشأن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بـ "روسيا القوية".
تعمل الحكومة المصرية على الحد من الإنجاب في البلاد، للسيطرة على طغيان كثرة الولادات في البلاد وارتفاع عدد السكان.
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي يتقدم نحو أوغليدار في حلقة نصف دائرية من الشرق والجنوب الشرقي، لإحكام السيطرة واستعادة المدينة.
وصف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "زعيم عقلاني راديكالي" سيحاول تثبيت الصراع في أوكرانيا والانتقال إلى المفاوضات.
أفادت صحيفة "المدينة" بأن الجهات السعودية العليا وافقت على صرف مكافأة "مباشرة الأموال" لجميع الضباط والأفراد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير القوات الجوية الفضائية الروسية لمحطة رادار أمريكية وأخرى أوكرانية في منطقة زابوروجيه.
كشف وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، عن جلب طائرات خاصّة لبدء عملية تصدير الفائض من الخضار والفواكه في البلاد نحو منطقة الخليج.
أفادت صحيفة "الوطن" السعودية بأن ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض "إكسبو" العالمي حظي بدعم دولي جديد.
طالبت نائبة في البرلمان المصري في خطاب عاجل لرئيس الوزراء ووزير المالية، بمعرفة آثار استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على اقتصادات الدول النامية والناشئة ومنها مصر.
عبر رئيس تحرير مجلة "Weltwoche" الأسبوعية السويسرية روجر كيبيل عن اعتقاده بأن السلطات الألمانية غارقة في انفصام سياسي.
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن أوكرانيا طلبت من المسؤولين الأوروبيين طلبا غير معتاد عشية قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المزمع عقدها في أوكرانيا بشأن زي المسؤولين الأوروبيين الرسميين.
اقترحت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، إدراج انسحاب القوات الروسية من جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا المستقلتين عن جورجيا، في اتفاق السلام الممكن مستقبلا بين روسيا وأوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأسباب التي حالت دون نجاح محاولة الجيش الأوكراني عبور نهر الدنيبر إلى الضفة التي تسيطر عليها روسيا.
دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى الكف ووقف التكهنات والمزاعم الدائرة حول تحليق "منطاد استطلاع صيني" في سماء الولايات المتحدة.
صوّت أعضاء مجلس النواب الأمريكي على فصل النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر من عضوية لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بتأييد 218 صوتا مقابل 211 رفض.
أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، قرارا خاصا باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة.
قال وزير الخارجية الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعليقا على مزاعم غربية، إنه لم يوجه إهانة لضحايا الهولوكوست، وإن الغرب من خلال تصريحاته بهذا الشأن يريد إلقاء اللوم على الغير.
كشف مصدر عسكري إسرائيلي، معلومات لأول مرة عن حرب قوات الأمن في إسرائيل على تهريب المخدرات والأسلحة، من حدوده الجنوبية الغربية، مع شبه جزيرة سيناء في مصر.
كشف البنك المركزي المصري انخفاضا كبيرا في تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 20.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022 - 2023.
هدد بطل العالم للملاكمة البريطاني تايسون فيوري، شقيقه تومي بالبقاء في السعودية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، إن خسر أمام جاك باول في النزال بينهما يوم 26 فبراير الجاري، بالرياض.
كشفت صحيفة "القبس" تفاصيل ضبط أكبر مصنع مخدرات بتاريخ الكويت، وقد عثر بداخله على نحو 15 مليون حبة لاريكا ومواد أخرى مخدرة، وأكثر من نصف طن من البودرة الخام ومكائن تصنيع السموم.
طالبت مارجوري تايلور غرين عضو مجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن أن يسقط على الفور منطاد الاستطلاع حيث زعم البنتاغون أنه صيني بعد تعقبه في سماء الولايات المتحدة.
أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة اليوم قانونا يسمح بحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية أو شبه نائية لفترة محددة.
ذكرت "كومسومولسكايا برافدا" أن شركة "بيكار"، التي تنتج مسيرات بيرقدار، تخلت عن بناء مصنع للطائرات بدون طيار بالقرب من كييف بعد طلب رشوة بقيمة 10 ملايين دولار من مسؤولين أوكران.
إثر حرب استمرت عامين، تمكنت القوات الأمريكية من هزيمة الجيش المكسيكي واحتلت مساحات كبيرة من أراضي هذا البلد، وأجبرت حكومته في 2 فبراير على توقيع معاهدة سلام!
قال مصدر عسكري في قوات لوغانسك الشعبية إن الجيش الأوكراني يصفي عناصره الذين يقررون الاستسلام.
دعا البرلمان الأوروبي بلدان الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا "بأسرع ما يمكن" والتخلى عن استيراد النفط والغاز واليورانيوم من روسيا.
نشر الحرس الروسي مشاهد توثق قواته الخاصة كيف تستخدم "قذائف الهاون المتجولة" لاستهداف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
كشف مصدر مسؤول بإيطاليا، عن ملابسات مقتل المصري محمد إبراهيم، متفحما في سيارته بعد تعرضه لرصاصة أودت بحياته.
قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن أوكرانيا تتفكك كدولة، وسبيل الخلاص الوحيد أمام فلاديمير زيلينسكي وفريقه، الفرار إلى بولندا.
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية الخميس سعيا إلى ترويض التضخم الذي فاقم أزمة تكلفة المعيشة وأثار إضرابات القطاع العام ومخاوف من الركود.
تستمر أطقم مدافع الهاون ذاتية الدفع 2S4 "توليب" بتنفيذ مهام قتالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
كتبت بولينا بيتروسيفيتش، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن مؤشرات على تحضير بولندا للدخول في حرب مع روسيا.
صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن بلاده بحاجة إلى 17 مليار دولار للاستعادة السريعة.
يصف الخرف مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور المعرفي المستمر. ومن المثير للقلق أن ما تتناوله قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالحالة.
نشرت وكالة إيرانية تقريرا عن الزوارق الحربية التي قالت إن إيران تمتلك أسرعها في العالم، وهو سبب دفع لإطلاق اسم "الدبابير الحمر" عليها، فهي صغيرة وسريعة وكثيرة الأعداد.
سجلت الليرة اللبنانية مزيدا من الخسائر أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد بدء تطبيق قرار تعديل سعر الصرف الرسمي يوم أمس الأربعاء، ليلامس سعر الدولار الواحد الـ65 ألف ليرة لبنانية.
أوقفت القنصلية الفرنسية في اسطنبول، اليوم الخميس، عملها لأسباب أمنية لتصبح خامس دولة تتخذ مثل هذه الخطوة.
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن برلين تتخذ قرارات حذرة بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، من أجل منع تحويل الصراع إلى حرب بين روسيا وحلف "الناتو".
اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، دولا وصفها بالحليفة بمحاولة زعزعة استقرار تركيا وإخفاء معلومات عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال في اسطنبول نوفمبر الماضي.
نشر الإعلامي السعودي عبد الله الأسمري فيديو من موقع إنشاء فندق "ريتز كارلتون" في البحر الأحمر، الذي يعتبر السادس على مستوى العالم.
كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ضم أعداء أردوغان في سوريا إلى قوائم السفر الأمريكية السوداء.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن "مجلس أوروبا" توقف عن كونه منظمة هادفة لتحقيق وحدة الشعوب الأوروبية، مشيرا إلى أنّه "لا جدوى من عودة روسيا إليه".
صرح الخبير العسكري، المقدم المتقاعد بقوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، بأن القيادة الأوكرانية نقلت جنود الاحتياط إلى منطقة سفاتوف لتعويض خسائرها.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في حوار مع قناة RT العربية أن الولايات المتحدة "هاجمت الدولة الخطأ"، عندما أرادت "معاقبة" الجزائر لعدم انضمامها إلى العقوبات ضد روسيا.
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