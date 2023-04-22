الفصل الثاني والعشرون - أرتور

تاريخ النشر:22.04.2023 | 09:25 GMT |
أرتور يحكي قصة قدومه من قرغيزستان، ليحقق نجاحه المهني في روسيا.
كشف رود ثورنلي، المدلك السابق لمانشستر يونايتد، عن تفاصيل غريبة بخصوص نجم "الشياطين الحمر" السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكيف ساعده في الوصول لعدة فنانات عالميات.
علق دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على فرض سلطات بريطانيا عقوبات على خمسة مواطنين روس على خلفية محاكمة السياسي الروسي المعارض فلاديمير كارا مورزا.
كشفت تحريات الشرطة البريطانية مقتل زوجين من علماء النباتات والبيئة، حيث تم العثور على بقايا جثتيهما بعد أن التهمتهما التماسيح في نهر بجنوب إفريقيا.
أعلن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، أن الصادرات السلعية المصرية إلى السوق الألمانية ارتفعت بنسبة 30.8% خلال عام 2022.
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا، قراراتها بشأن ديربي الرياض المثير بين الهلال والنصر، الذي أقيم في 18 من أبريل الجاري.
أكد القائد العسكري بمنطقة جنوب شرق إيران العميد أمير غلام عليان، أن طهران ستعاقب أي دولة تمنح قاعدة عسكرية لإسرائيل في أراضيها.
كشفت التحقيقات تفاصيل هامة في قضية اتهام سيدة مصرية بمنطقة البساتين تدعى هاجر ع. (33 عاما)، بالتهرب الضريبي بمبلغ يصل لـ 244 مليون جنيه بوصفها شريكة في شركة للدعاية والإعلان.
حث 19 عضوا جمهوريا في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن على التوقف على "مساعدة أوكرانيا بلا سقف".
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الاتفاق بين إيران والأردن على استئناف العلاقات سبب قلقا في إسرائيل.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لضرب مروحيات "كا-52" تحصينات برية حساسة ونقاط قيادة تابعة لقوات كييف.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه "يجب على الألماني الراغب بمهاجمة روسيا أن يكون جاهزا لمشاهدة استعراض عسكري روسي في برلين".
أعلنت سلطنة عمان يوم الخميس، أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
علق الباحث المصري في الشؤون الإقليمية هاني الجمل لـRT، على تدخل الإمارات العربية المتحدة في حل أزمة الجنود المصريين الذين تم احتجازهم من قبل قوات الدعم السريع في السودان.
أكد قائد قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، أن قوات كييف لا تشن هجومها المضاد الآن بسبب "الوحل الوحشي" في منطقة القتال.
ذكرت تقارير صحيفة في الهند أن ثمانية ضباط سابقين في البحرية الهندية اعتقلوا في قطر العام الماضي سيحاكمون قريبا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
تلقى الرئيس السوري بشار الأسد عددا من برقيات التهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية، بمناسبة عيد الفطر السعيد.
توقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أول أيام عيد الفطر لتهنئة أفراد دورية للأمن العام.
علق المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية حسين دليريان، على فيديو وثق لحظة انفجار المركبة الفضائية لرجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
نفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني احتمال مساءلة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها، عن محتويات المشروب "السحري" الذي يحرص مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند على تناوله باستمرار، ويعد أحد أسباب تألقه.
أفاد الكرملين، في بيان اليوم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تمت مناقشة سبل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.
أعلن الدكتور أليكسي جيتو اختصاصي الغدد الصماء أن تنمل الأصابع هو اكثر العلامات الدالة على فقر الدم وامراض القلب شيوعاً.
ذكرت تقارير صحفية في مصر، أنه مع انتهاء معارض "أهلا رمضان"، يتوقع اثنان من رؤساء الغرف التجارية، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة كبيرة عقب عيد الفطر.
أفاد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، اليوم الجمعة بأن الجيش الأوكراني استخدم أسلحة كيميائية على محور زابوروجيه، ما أدى إلى إصابة جندي واحد.
دوت صافرات الإنذار الساعة 18.26 بتوقيت موسكو في جميع أنحاء أوكرانيا، منذرة بغارات جوية أو ضربات صاروخية روسية، حسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 525 قتيلا على خمسة محاور قتال أساسية خلال آخر 24 ساعة.
قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، إن سبب الصوت الذي سمعه سكان شبه الجزيرة اليوم، يعود إلى عمل منظومة الدفاع الجوي في الجمهورية.
استثمر أغنياء العالم، مثل لاري بيدج ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس، مبالغ ضخمة في شركات التكنولوجيا الحيوية التي تسعى إلى تطويل العمر عبر تجديد الخلايا والوقاية من الأمراض.
تحت العنوان أعلاه، كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أسباب النزاع المسلح في السودان.
لقي الطيار المقاتل الألماني الشهير مانفرد فون ريشتهوفن، الذي يوصف بأنه واحد من أكثر الطيارين "جنونا" في التاريخ، مصرعه في فرنسا في 21 أبريل 1918.
كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الصداع الذي ستسببه لواشنطن عودة محطة التجسس الإلكترونية الروسية إلى أمريكا اللاتينية.
أصدرت خبيرة القانون الدولي، نوف بنت أحمد، بيانا بشأن العريضة التي عزمت على تقديمها ضد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بعدما وصفت ما قام به في مباراة الهلال بـ"الفعل الفاضح".
أزالت الجهات المختصة في البصرة منزل مغتصب وقاتل الطفلة، فيّ، حيث طالبت عائلتها التي حضرت العملية بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكب الجريمة الوحشية وحمايتها من التهديدات العشائرية.
نقلت صحيفة "فورين بوليسي" عن النائب الأوكراني الكسندر أوستينوف أن أوكرانيا كانت تأمل في شن هجومها المضاد في أبريل، لكنه تأجل إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الأسلحة.
اقتحمت دبابة روسية شبكة خنادق لقوات كييف في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، وبثت الرعب في الجنود الأوكرانيين المتخندقين هناك الذين فروا أمامها تاركين موقعهم.
في مثل هذا اليوم من عام 2018، اغتيل فادي البطش، الأكاديمي الفلسطيني المتخصص في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، بالرصاص في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
نشر التلفزيون الإيراني مساء الخميس مقاطع فيديو قصيرة للإنذار الذي وجهته الغواصة الإيرانية "فاتح" للغواصة النووية الأمريكية "فلوريدا"، ردا على نفي واشنطن تلقيها التحذير.
قد يبدو قضاء عام ونصف في كهف كابوساً لكثير من الناس، لكن الرياضية الإسبانية بياتريس فلاميني خرجت بابتسامة مبهجة وقالت إنها تعتقد أنه كان لديها المزيد من الوقت للانتهاء من كتابها.
أكدت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي أن مقر الرئيس، جو بايدن، حاول إخفاء حادث الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن قبل الانتخابات.
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أنها أعادت النظر بتقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب الحاجة لتمويلات خارجية تتوقعها بشأن المالية العامة.
أعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع انفجارات في مدينة زابوروجيه التي لا تزال تسيطر عليها كييف جنوب شرق أوكرانيا، ومناطق بمقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا.
أكد غريغوري ماشكوف، سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة، أن فراغا استراتيجيا سيتشكل بعد انتهاء سريان معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المبرمة بين موسكو وواشنطن عام 2026.
قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت يوم الجمعة رقما قياسيا جديدا على صعيد إحصائيات العبور اليومية.
أوقفت السلات التركية الأرشمندريت الأكبر للبطريركية المسكونية، بتهمة سرقة ساعة ثمينة خلال أسبوع الآلام.
انتقد مستخدمو "تويتر"، تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول القيم المشتركة بين أوكرانيا وكندا، وحمايتهما للعالم الحر.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ارتفع إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكري أشهر وأكبر المناجم في مصر، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 14%.
طالبت جماهير الهلال السعودي إدارة ناديها برد فعل حول حركة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر "الخادشة للحياء" في ديربي الرياض، لكن موقف "الزعيم" جاء عكس ما توقعه الجميع.
تمكنت مجموعة باحثين جامعيين روس وسوريين من الحصول على مواد فلورية جديدة يمكن استخدامها كمستشعرات حساسة جدا تحدد المواد المحتوية على النيتروجين والمتفجرات في المحاليل والغازات.
كشف قائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن نجل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أدى خدمته العسكرية في قوات "فاغنير" المقاتلة في أوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب راويل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولة تذليل العقبات التي تعترض عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
منعت نائبة ديمقراطية متحولة جنسيا من المشاركة بنقاشات برلمان ولاية مونتانا الأمريكية، بعدما هاجمت الجمهوريين بسبب مشروع قانون يحظر تقديم الرعاية للقاصرين المتحولين لتأكيد جنسهم.
أكد الخبير الروسي بالشؤون التركية إيفان ستارودوبتسيف أن الغرب يدعم المعارضة بالانتخابات الرئاسية التركية، وبحال فوز رجب طيب أردوغان يمكن أن يعد سيناريو شبيها بالسيناريو البيلاروسي.
وثقت كاميرا لحظة تلقي وزير المالية الألماني رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر ضربة "تحت الحزام" خلال مؤتمر حزبي من زميلته في الحزب والنائبة بالبرلمان الأوروبي نيكولا بير.
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، اليوم الجمعة، حول أوضاع المواطنين المصريين في السودان وعودتهم إلى البلاد.
عبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن دهشته من تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن جميع الدول الأعضاء توافق على انضمام أوكرانيا للحلف.
اغتال مسلحون يوم الجمعة خطيب مصلى العيد في مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
كشفت التحقيقات تفاصيل اتهام سائق "توك توك" يدعى حسن ع. بمنطقة البساتين جنوب القاهرة في قضية تهرب ضريبي بقيمة 244 مليون جنيه.
أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها تقوم بعمليات تمشيط للعاصمة لتجفيف ما تبقي من جيوب التمرد طالبة من المدنيين التعاون بعدم نشر صور للعسكريين ونافية التفاوض مع قوات الدعم السريع.
أظهر التقرير الشهرى لوزارة المالية، ارتفاع مصروفات مصر خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 22%، على أساس سنوي.
فجر البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجأة عن مستقبله وخطوته المقبلة عند نهاية مسيرته مع الفريق الباريسي.
سلط تقرير لمجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، الضوء على تدمير الطائرات المقاتلة المصرية من طراز MiG-29 خلال المعارك الدائرة في السودان.
أكد مصدر مطلع أن الضربات المكثفة على مقرات قيادة التشكيلات الأوكرانية المسلحة تلحق بنظام القيادة والسيطرة أضرارا جسيمة.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول عدم التزام أكبر مشتري النفط بسقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع الكبار على النفط الروسي.
يقترب الكوكب القزم هاوميا (Haumea)، الواقع على حافة النظام الشمسي في حزام كويبر خلف نبتون، من أقرب مسافة له من الأرض منذ 285 عاما الليلة.
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية التي ضربها زلزال مميت في فبراير الماضي.
قال تقرير صحفي إسباني، إن الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، تلقى عرضا مغريا من الدوري السعودي.
تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنه لقافلات مساعدات أرسلتها مصر إلى السودان مؤخرا، إلا أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالتطورات الأخيرة.
وجه قائد قوات "فاغنر" الروسية، يفغييني بريغوجين، رسالة مفتوحة إلى طرفي المواجهة في السودان، أعرب فيها عن استعداده للوساطة لوقف إطلاق النار، نظرا لما يحظى به من احترام لدى الجانبين.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس، بأن الإدارة الأمريكية حذرت سلطات كييف من أن الجيش الأوكراني لن يتمكن من الاحتفاظ بأرتيوموفسك، لذلك من الأفضل ترك المدينة.
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا جاء العيد يوم الجمعة، فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، و"من يصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها فله ذلك".
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسالها 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب حوالي 250 عسكريا أوكرانيا في نهاية مايو المقبل.
انتقد توم باركر بولز، نجل الملكة كاميلا من زواجها الأول، الأمير هاري بسبب التعليقات الموجهة إلى والدته، مؤكدا أن والدته "لم تلعب أي لعبة من أي نوع بل تزوجت الرجل الذي تحبه".
بدأت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال قوات عسكرية إلى قاعدة بحرية في جيبوتي، استعدادا للإجلاء المحتمل لموظفي السفارة الأمريكية من السودان.
تعد المعكرونة والقهوة والمشروبات الغازية من بين الأطعمة والمشروبات المفضلة لدى الكثيرين لكنها قد تكون السبب وراء أعراض متلازمة القولون العصبي، والتي تشمل الانتفاخ وتشنجات المعدة.
ارتدى سياسيون كنديون أحذية نسائية ذات كعب عال وردية اللون، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم النساء ومحاربة العنف ضد المرأة.
وصف عضو مجلس الدوما الروسي عن القرم، ميخائيل شيريميت، تصريحات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، التي "شرّع" فيها لقوات كييف ضرب الأراضي الروسية، بالفاشية.
نشرت الرئاسة المصرية فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أدائه صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي.
أكد الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أنه على واشنطن إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا تفاديا لدمار أوكرانيا التام.
صرح يان غاغين مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية بأن مقاتلي مجموعة "فاغنر" استطاعوا السيطرة على طريق أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية) – تشاسوف يار.
دوت صافرات الإنذار في مقاطعات سومي شمال أوكرانيا، وخاركوف شرقها وتشرنيغيف شمالها، بعد أنباء عن إطلاق صافرات الإنذار في مختلف مناطق أوكرانيا من غربها إلى شرقها طوال الليلة الماضية.
أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية المصرية توضيحا جديدا بشأن صحة الحسابات الفلكية التي أصدرها، معلنا بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك بيوم الجمعة.
يحتاج البشر إلى الرفقة بقدر ما يحتاجون إلى الماء والهواء والتغذية. وأظهرت الدراسات السابقة أن العزلة الدائمة تعرضنا لخطر الأذى الجسدي بأكثر من طريقة.
رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل التعليق على تورط الوزير أنتوني بلينكن في محاولات الوفد المرافق للرئيس بايدن "للتستر" على قضية كمبيوتر بايدن الابن.
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا تحت عنوان " روسيا تستعرض مهاراتها في المجال العسكري الفضائي".
قال مصدر مصري مسؤول، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع على مدار الساعة التفاصيل المتعلقة بإجلاء الجنود المصريين وضمان سلامتهم ووصولهم جميعها إلى أرض الوطن".
لا بد أن يكون لدى من قاموا بتفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" غواصة مستقلة وسريعة على غرار تلك المستخدمة من قبل القوات البحرية الحديثة.
تحدث المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس في تصريحات لـRT، عن أزمة تتسبب في تكبد مصر خسائر كبيرة، بسبب بعض التصريحات.
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في أثناء زيارته لمصنع الطائرات في سمولينسك الروسية أن روسيا بحاجة إلى طائرات ركاب ستستخدم في خطوط الطيران المحلية.
أكد مسؤول في الفاتيكان أن الغرب يتحمل مسؤولية كبيرة في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، بسبب نزعته في نقل ثقافته للمنطقة ومطالبة شعوبها بمواءمة حياتها مع هذه الثقافة.
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا من قبل الغرب ستضر بالاقتصاد العالمي وقد تؤدي إلى زيادة منحى الأزمة في جميع أنحاء العالم.
تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، حول تنسيق خطير بين واشنطن وأنقرة وباكو.
قال ياروسلاف ياكيمكين، من المكتب الصحفي لمجموعة "غرب" بالجيش الروسي، إن قوات هذه المجموعة تمكنت من إحباط ست محاولات لتبديل الوحدات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
رصدت كاميرا مراقبة لحظة الانفجار الذي وقع في أحد شوارع مدينة بيلغورود الروسية مساء الجميس نتيجة سقوط عرضي لقذيفة من طائرة "سو-34" تابعة لسلاح الجو الروسي، مخلفا 3 إصابات دون قتلى.
قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، في تعليق نشره على قناته في تيلغرام، إن السياسيين الكنديين الذين ظهروا بأحذية وردية لم يقوموا بالدفاع عن النساء، بل أثاروا ضجة إعلامية
رجح، قادر أوستيون، في مقال لصحيفة "يني شفق" أن تغيّر واشنطن نهجها في دعم قوات كييف قبيل هجومها "الموعود" على الجيش الروسي، بعد تسرب وثائق البنتاغون السرية مؤخرا.
ظهر في السوق الروسية هذا العام العديد من السيارات الجديدة التي لفتت انتباه الكثيرين بمواصفاتها المميزة وأسعارها المنافسة.
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