الفصل الثاني عشر - يورغ

تاريخ النشر:10.02.2023 | 09:09 GMT |
يورغ يحكي قصة رحلة قصيرة انتهت باستقراره 26 عاماً لتصبح روسيا بلده الثاني.
دعا رئيس غرفة القصابين في تونس أحمد العميري، مفتي الجمهورية إلى إلغاء عيد الأضحى بسبب نقص قطيع الماشية وغلاء أسعار اللحوم.
تندّر قراء صحيفة "تلغراف" البريطانية وتبادلوا التعليقات المازحة بعد أن تبين وجود ثقب في جورب الملك تشارلز الثالث، خلال زيارته لأحد المساجد.
أثيرت حالة من الرعب والفزع في مصر لليوم الثالث على التوالي بعد تغير لون مياه البحر للأسود، عقب زلزال تركيا المدمر.
تتواصل لليوم الرابع عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا من تحت أنقاض المباني الي دمرها الزلزل، فيما تسابق فرق الإغاثة الزمن لإسعاف الضحايا.
يعيد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا وتوابعه التي وصلت إلى مناطق نائية في العالم التذكير بالزلازل التي أصابت المغرب العربي، وكان آخرها ولاية "الأصنام" الجزائرية.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن سياسة مصر تتسم دائما بالاعتدال والتوازن والانضابط الشديد فيما يخص علاقتها بجميع الدول وخاصة الدول العربية والأشقاء في السعودية.
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن إسرائيل تلقت ردودا موجعة على الهجمات الفاشلة في إيران، مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه الردود.
أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، بأن نهر الخابور في الحسكة جرت فيه المياه بعد 7 سنوات انقطاع من قبل الجانب التركي.
يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ذراع "الجيش المصري" الجديد الذي دخل السوق حاليا، لتحقيق الأمن الغذائي باستثمارات تتخطى 20 مليار جنيه.
أعلنت شركة الاتصالات الألمانية "تليفونيكا ألمانيا" مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا حتى 17 فبراير، في خطوة لدعم ذوي متضرري الزلزال في البلدين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر فيه قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية.
كشف أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الهاشمية، في الأردن أحمد ملاعبة أن السدود التي بنتها تركيا على حساب سوريا والعراق، لها دور جيولوجي في الزلزال الكبير الذي وقع فجر الاثنين الماضي.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استيراد مصر أكثر من 90% من احتياجاتها من زيت الطعام.
أثار السوار الأحمر الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على معصمه خلال احتضانه الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، تساؤلات حول الدلالة التي يحملها.
ذكرت "بلومبرغ" أن تعافي تركيا من الزلزال المدمر الذي أصابها سيتطلب عشرات المليارات من الدولارات، فيما أشار خبراء إلى أن جهود إعادة الإعمار قد تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تحتاج لاستثمارات بـ100 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد فجوتها الدولارية البالغة 30 مليار دولار.
رفض البيت الأبيض بصورة قاطعة، المعلومات التي قالت إن عبوات ناسفة تحت خطوط "السيل الشمالي 2" تم زرعها في يونيو الماضي بغطاء تدريبات "بلوبس 22" الّتي نفّذها غواصو البحرية الأمريكية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس بأنها "تنتهك وحدة الاتحاد الأوروبي" و"غير مناسبة".
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، ليستذكر التاريخ ويهتم بسياسة ألمانيا الداخلية، قبل التحدث عن البلد "الذي سيكون العالم أفضل من دونه".
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبب عدم إساءة الدولة المصرية لإثيوبيا رغم الخلافات الكبيرة بين البلدين في أزمة سد النهضة.
أظهر موقع Flightradar24 تحليق طائرة أمريكية فوق منطقة تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي بمياه النرويج، ليعزّز تقرير الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي يتهم واشنطن بالتفجير.
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لصحيفة Corriere della Sera بأنها "مزيج من الغباء والوقاحة".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تبدأ القتال في أوكرانيا بل تسعى لوقفه، وأن النازيين هناك وداعميهم، هم من شرعوا في القتال.
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا.
فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسؤال حول الضرائب.
أفسدت الحشرات المشهد المنتظر لليلة أمس الخميس وهو ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخي مع النصر أمام الوحدة، في استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.
أثار محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، غضب جماهير ناديه عقب الخسارة من ريال مدريد، بنتيجة 4-1 أمس الأربعاء، ضمن مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي يستضيفها المغرب.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تتطاول في تعاملها مع الدول، وأنه يجب الرد على المتمادين عليها حسب المثل الروسي الذي يقول، إن "عشرة الذئاب تعلّم العواء".
كان زلزال 6 فبراير في تركيا وسوريا مدمراً للغاية لأن المنطقة تقع على الحدود بين صفائح تكتونية عدة، في حين أن ظروف التربة والبناء تجعل الزلازل القوية أكثر تسبباً في إحداث أضرار.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الخميس، بأن العلامات التجارية الأجنبية التي انسحبت من روسيا تكبدت خسائر فادحة، متمنيا التوفيق لهذه الشركات.
تلقى نجم نادي الأهلي محمد عبد المنعم، إشادة واسعة بعد انتشار فيديو له وهو يحاول منع أحد لاعبي ريال مدريد من وضع الكرة في نقطة الجزاء خلال مباراة فريقيهما في مونديال الأندية.
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للجيولوجيين السعوديين، عبد العزيز بن لعبون، أن البحر الأحمر على امتداده من باب المندب حتى خليج العقبة يتعرض يوميا لما لا يقل عن ألف هزة أرضية.
انتشر مقطع فيديو، يظهر تمكن رجال الإنقاذ في سوريا من سحب طفل على قيد الحياة من أحضان والده المتوفى.
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الـ"تيك توكر" محمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا" في منطقة الهرم، على ذمة قضية حكم عليه فيها بالسجن 10 سنوات.
أعلن مدير إدارة الإعلام في الدفاع المدني السوري، محمد الشبلي، وصول فريق مصري وحيد يتكون من حوالي 17 شخصا إلى شمالي سوريا لإنقاذ المتضررين من الزلزال.
حثّت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، واشنطن على وضع هوسها الجيوسياسي جانبا ورفع العقوبات عن سوريا، داعية الجهات الدولية إلى تقديم المساعدات الطارئة للمنكوبين في سوريا.
كشف أستاذ الجيولوجيا المصري، عباس شراقي، في تصريحات لـRT، عن حقيقة إمكانية تعرض مصر لزلازل عنيفة في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف المصريين بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن استغلال كارثة الزلزال في الحملة الانتخابية في تركيا.
طمأن مدير مرصد الزلازل في الأردن، غسان سويدان، سكان المملكة وأكد عدم صحة الأخبار المتداولة حول قرب وقوع زلزال مدمر في الأردن.
أفادت وسائل إعلامية تركية بأن الزلزال الذي هز تركيا فجر يوم الاثنين الماضي، أدى إلى حدوث تشققات في سد Sultan suyu في ملاطية، وقد تم فتح السد لتصريف المياه منه.
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أربعة أهداف "سوبر هاتريك" ليقود فريقه النصر لاكتساح الفتح 4-0 يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ16 من الدوري السعودي لكرة القدم.
وثق مقطع فيديو لحظة امتناع رئيس وزراء هنغاريا عن التصفيق لزيلينسكي أثناء انضمامه لاجتماع قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ما بدا على إثرها زيلينسكي محرجا ومشتتا أمام الجميع.
ظهرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، وهي ترتدي قلادة على شكل أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد.
أظهرت دراسة جديدة أن تناول مشروب ساخن يمكن أن يساعد على تجنب ظروف صحية قد تهدد الحياة.
قالت الناجية المصرية من زلزال تركيا، ريم بدر يحيى، إن الزلزال وقع في الساعة الرابعة صباحا، فيما كان معظم السكان نائمين.
قال نقيب الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن الشراكة المصرية الروسية في المجال الزراعي لها أهمية خاصة وتزداد في الوقت الراهن، خاصة بعد استيراد أول زجاجة زيت من روسيا.
حمّلت موسكو رعاة نظام كييف الغربيين "جزءا كبيرا" من المسؤولية عن حادث جديد لإعدام أسرى روس من قبل الجيش الأوكراني، منتقدة صمت المنظمات الدولية حيال مثل هذه الجرائم الأوكرانية.
تتواصل لليوم الخامس على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.
أفادت صحيفة "سترانا" نقلا عن كتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية، بمنح الكتيبة صفة "لواء اقتحام" في إطار ما يسمى بـ"الحرس الوطني" التابع لقوات كييف.
ثمن مستشار الحكومة السورية عبد القادر عزوز، دعم مصر لبلاده في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
خطف المهاجم البرازيلي المخضرم هالك، الأضواء خلال مباراة فريقه أتلتيكو مينيرو ومضيفه ديموقراطا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالدوري البرازيلي لكرة القدم.
أصدرت الخزانة الأمريكية الخميس ترخيصا عاما يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.
يواصل القطريون مدّ يد العون لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث شهدت قطر خلال اليومين الماضيين إقبالا واسعا على التبرع بالأموال والمساعدات العينية للمنكوبين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين إحداهما "ميغ-29" في دونيتسك والأخرى "سو-25" في خيرسون، وقتلت أكثر من 300 جندي للعدو على عدة محاور خلال يوم.
حذّر أستاذ هندسة المعادن والبيئة والباحث البيئي أحمد ملاعبة مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية، من الخطر الكبير الذي يمثله سد النهضة الأثيوبي.
أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي المسؤول عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إيلي راتنر، أن الصين تنوي غزو تايوان حتى نهاية العقد الجاري وأن واشنطن قادرة على منع ذلك.
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة عالقة تحت أنقاض مبنى هدمه الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الاثنين الماضي، وهي تطلب من المسعفين الحصول على المياه.
صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مايك لي، بأنه لا يمكن استبعاد وقوف الولايات المتحدة وراء تفجير أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي" في مياه النرويج.
أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي، أن بقية طائرات الجسر الجوي ستصل خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن التركيز سينصب على مرحلة الإغاثة العاجلة للجرحى.
أخذ طفل سوري يدعى "كرم" يداعب من حوله من رجال الإنقاذ الذي أخرجوه من تحت الأنقاض في محافظة ريف إدلب شمال سوريا.
ردّ متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر أوكرانيا، بأنه ما من أدنى شك بنجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
بدأ "خطاب الاتحاد" الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الكونغرس بقبلة مفاجئة بين السيدة الأولى جيل بايدن ودوغ إمهوف زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس.
يحتفل العالم في 9 فبراير باليوم العالمي لطبيب الأسنان. وبهذه المناسبة كشف الدكتور ياكيم لاكاي الخرافات الشائعة التي يواجهها أطباء الأسنان في حياتهم العملية.
أكدت وزارة التغير المناخي الإماراتية خلو البلاد من المنتجات التي تحتوي الحشرات وأن كافة الأغذية تخضع للرقابة وشروط الصحة، داعية لتحري المعلومات من الجهات الرسمية.
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه يتعين عليه "إجبار" المستشار الألماني أولاف شولتس على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني علي الصادق علي اليوم الخميس، دعم روسيا لمساعي السودان لرفع العقوبات المفروضة عليه.
صرح نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف، بأن حصة اليورو في موجودات صندوق الرفاه الوطني ستنخفض إلى الصفر في العام الجاري 2023.
حضرت الابنة الثانية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، العرض العسكري الذي أقيم مساء يوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي.
ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، في البنوك في سعري الشراء والبيع.
قال الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي إن زيت عباد الشمس هو أفضل الزيوت لقلي الطعام.
لم يتمالك المستشار السابق بالبنتاغون العقيد الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور نفسه وضحك حينما سئل عن "خطط" الرئيس البولندي أندريه دودا لمساعدة كييف في "الاستيلاء على القرم".
أفادت وكالة Tasnim News Agency الإيرانية بأن قاذفات "سو-24 إم كا" التابعة لسلاح الجو الإيراني قد زادت من قدرتها الضاربة، وذلك بعد أن تم تزويدها بصواريخ Asef المجنحة.
يواصل المواطن السوري مالك إبراهيم، الحفر بين الأنقاض منذ يومين بحثا عن عشرين شخصا من أفراد عائلته، حيث عثر على جثث عشرة منهم قضوا في الزلزال المدمر الذي ضرب شمال وغرب سوريا.
أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا.
حذر مدير مركز "عدالة" لحقوق اللاجئين في تركيا، أحمد قطيّع، من أمر خطير وخاصة في الشمال السوري قد يتمثل باستغلال عصابات خطف الأطفال كارثة الزلزال.
وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" تفجيرات أنابيب السيل الشمالي، لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، "باللغز"، إلا أن صحفيا أمريكيا تحدث عن قيام الولايات المتحدة بعملية بحرية ظلت طي الكتمان.
حصلت RT على صور لبعض المنتجات التي ينتجها مصنع "سايلو فوذز"، والذي افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية منه اليوم الخميس.
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن روجر ووترز – المؤسس المشارك لفرقة Pink Floyd - هدم في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، جدار الأكاذيب الذي أقامه الغرب.
أعلنت السلطات التركية يوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 17 ألفا و134 قتيلا.
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور الأقمار الصناعية الجديدة من تركيا وسوريا، التقطت عقب الزلزال الذي ضرب البلدين فجر يوم الاثنين الماضي.
أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن مسألة إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا ليست من أولويات أنقرة الآن، في إشارة إلى تركيز الاهتمام على التعامل مع تداعيات الزلزال القوي.
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا اليوم الخميس، حسبما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن السويد وفنلندا أصبحتا على خط المواجهة الأمامي مع روسيا، حيث سترسم لهما واشنطن والناتو نهجهما العسكري.
تعد صحة العين أمرا ضروريا مع وجود عدد من الحالات الخطيرة التي يحتمل أن تهدد بصرك أو تشير إلى حالات صحية أخرى.
أعلنت شبكة SCC الرياضية السعودية عبر "تويتر" يوم الخميس، أنها ستبث مجانا على قناتها مواجهة الهلال، وريال مدريد في نهائي مونديال الأندية.
كتب يفغيني أوميرينكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول استعداد واشنطن لإشعال حرب كبرى في آسيا، وتطويق الصين بقواعد عسكرية مدججة بأحدث الأسلحة الأمريكية.
أعلن حزب الله اللبناني وضع كل إمكانياته في خدمة "الحكومة السورية وشعبها اللذين ما بخلا يوما بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه"، داعيا إلى توسيع تقديم المساعدات.
نشرت "الحماية المدنية الجزائرية" شريط فيديو يظهر لحظة دخول أحد أعوان فريق الإنقاذ الجزائري تحت الأنقاض في تركيا، لإخراج طفل عالق هناك.
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده لإرسال فرق إغاثية ومساعدات إنسانية فورية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".
قال خبراء إن الهزات الهائلة التي ضربت تركيا يوم الاثنين أدت إلى تغيير الصفائح التكتونية التي تجلس عليها لمسافة تصل إلى 10 أقدام (ثلاثة أمتار).
ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظات الزلزال المرعبة، وثّقها شاب سوري مقيم في ولاية هاطاي جنوبي تركيا.
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي في السعودية أن دخول امرأتين غير مسلمتين إلى ساحات المسجد بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، "كان عن طريق الخطأ".
جذب ظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع ابنته الصغيرة أثناء عرض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش اهتماما كبيرا وأثار التكهنات بأنها قد تكون زعيمة مستقبلية للبلد.
قال رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، "سيكون لنا موقف في قضية الإجلاء السرية وغير القانونية للجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا".
تقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي بوفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة زوجته الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.
هز كريستيانو رونالدو الشباك للمباراة الثانية تواليا في الدوري السعودي بعدما افتتح التسجيل للنصر أمام الفتح في المباراة التي تجمع الفريقين الآن ضمن منافسات المرحلة الـ16.
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