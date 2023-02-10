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لماذا روسيا؟

الفصل الثاني عشر - يورغ

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يورغ يحكي قصة رحلة قصيرة انتهت باستقراره 26 عاماً لتصبح روسيا بلده الثاني.

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