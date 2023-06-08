الفصل الثامن والعشرون - جون

تاريخ النشر:08.06.2023 | 18:30 GMT |
آخر تحديث:08.06.2023 | 18:37 GMT |
جون يحكي مشوار نجاحه الذي أتى به من المملكة المتحدة إلى روسيا.
واصلت العملة التركية تراجعها، اليوم الأربعاء، وكسرت حاجز 23 ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نهاية الموسم (2022-2023).
أثار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي موجة غضب بين الجماهير السعودية عقب إعلان اختياره الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي ورفض العرض "الفلكي" من الهلال السعودي.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة هجوم سمكة قرش على رجل في مياه الغردقة بمصر وقتله.
بقيت تفاصيل الحادثة التي تسببت في فقد القيادي العسكري والسياسي الإسرائيلي الشهير موشي دايان لعينه اليسرى غامضة لفترة طويلة إلى أن تم الكشف عن التفاصيل بعد مرور 70 عاما على الواقعة.
علقت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، على توقعات للبنك الدولي بأن مصر والسعودية ستتفوقان على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي في العام الجاري 2023.
تعرضت الناشطة والمحللة المصرية داليا زيادة لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجومها على الجندي المصري محمد صلاح على قناة إسرائيلية الذي تسبب في مقتل 3 جنود إسرائيليين.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات الروسية تمكنت من صد محاولات اختراق دفاعاتنا من قبل القوات الأوكرانية ليلة الخميس في محور زاباروجيه وتم تكبيدهم خسائر فادحة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
تمتلك روسيا والصين السلاح الفرط الصوتي، ويختبره كذلك البنتاغون.
أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في كلمته أمام أحد المنتديات في بروكسل، أنه في حال لم تنتصر أوكرانيا في النزاع مع روسيا، فإن مناقشة عضويتها في الناتو لن تكون ذات معنى.
"يجب عدم السماح للجنود بالحراسة في مكان كهذا لمدة 12 ساعة"، بهذه الكلمات شن والد المجندة الإسرائيلية ليا بن نون، التي قتلت على الحدود المصرية، هجوما حادا على الجيش الإسرائيلي.
أكد بيان خليجي أمريكي، اليوم الخميس، "الالتزام بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة"، مرحّبا بقرار السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية.
أعلن ميسي البالغ 35 عاما، الأربعاء، رفضه عرض الهلال رسميا، والانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالي وكشفت وسائل إعلامية تفاصيل عقد الأرجنتيني.
كشفت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي معلومات وتفاصيل لأول مرة عن كيفية تعرف إسرائيل على منفذ الهجوم على الحدود المصرية الإسرائيلية السبت الماضي والذي قتل وأصيب فيه 4 إسرائيليين.
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحثا خلالها تقوية العلاقات التجارية وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقة.
كشف مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور، لصحيفة "الوطن" اليوم، عن موافقة الجانب السعودي على طلب مقدم من سوريا على إعادة تشغيل الرحلات بين البلدين.
منعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان فور وصولها إلى مطار بيروت الدولي أمس وبقيت حتى الصباح محتجزة من قبل الأمن العام اللبناني حتى عودتها إلى الكويت.
كشفت القناة الـ 14 بالتلفزيون الإسرائيلي عن فضيحة كبيرة داخل الجيش الإسرائيلي حيث تحدثت عن سرقة ضخمة لذخائر من قاعدة عسكرية قرب الحدود المصرية.
نشر مغردون ومدونون في فرنسا صورا وثقت ضباط شرطة تم حشدهم يوم الثلاثاء خلال المظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في ليل، موشمين "فالكنوت" أو وشم "عقدة الموت" على أياديهم.
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه أنه سيقوم بتخليد ذكرى الجندي المصري محمد صلاح، الذي "استشهد" قبل أيام على الحدود المصرية الإسرائيلية.
أعلن رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشنكو أن هجوم أوكرانيا المضاد يبدأ خلال ساعات قليلة، مبينا لشبكة CNN أن تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية لن يمنع قوات كييف من هذا الهجوم.
أشارت جمعية الشركات السياحية الروسية إلى أن السياح الروس سيواجهون بعض الصعوبات جراء قرار السلطات المصرية وقف السداد النقدي بالكامل لشراء التذاكر في عدد من المتاحف والأماكن الأثرية.
قالت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، عن حروب جديدة تتعرض لها مصر من قبل إسرائيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف فئة الشباب.
استولت القوات الخاصة الروسية التي تدافع عن مقاطعة بيلغورود الروسية من هجمات مجموعات المخرّبين الأوكرانيين الذين يتسللون إلى الأراضي الروسية على غنيمة فائقة التقنية.
تحدث موقع "بيزنس إنسايدر" عن سلاح روسي خفي استطاع تدمير المسيرات الأوكرانية دون أن تشعر بوجوده، حيث يمثل هذا السلاح قوة كبيرة للجيش الروسي.
أخطرت قناة فوكس نيوز الأمريكية مذيعها السابق تاكر كارلسون، بخرق عقده معهم بسبب إطلاق عرضه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، مستشهدة بنسخة من الوثيقة تحت تصرف القناة.
يواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في عملية الحدود المصرية التي قُتل 3 جنود إسرائيليين وهم ليا بن نون وأوري إيلوز وأوهاد دهان.
أعلنت الدكتورة مارينا قسطنطينوفا، أخصائية أمراض الباطنية، أن المشمش من الفواكه المفيدة، ومع ذلك من الأفضل عدم الإفراط بتناوله.
وجه اليابانيون أواخر مايو وأوائل يونيو عام 1942 ضربة مفاجئة لأستراليا استخدموا فيها غواصات حاملة لغواصات قزمية. ذلك الأاسطول وصل إلى سواحل "سيدني" بعد أن قطع نحو 9 آلاف كيلومتر.
برزت أمينة عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال السنوات الأخيرة بصفتها سيدة تركيا الأولى وسند زوجها، إلا أنها قليلة الظهور إعلاميا حيث أن القليل من يعرف أنها من أصول عربية.
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية مساء الأربعاء بيانا أدانت من خلاله ما نشره موقع إخباري عبري بشأن خطة لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا أعدها أحد أعضاء الكنيست من حزب الليكود الإسرائيلي.
أصيب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الخميس، جراء حادث طعن في مدينة آنسي جنوب شرقي فرنسا.
علق المستشار السابق لرئيس البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخير في هلسنكي، حول "هزيمة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لناشطة إسرائيلية تتحدث عن تورط الجيش الإسرائيلي في تهريب المخدرات عبر الحدود مع مصر.
أكد بيان خليجي أمريكي الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما يجعل القوات الروسية تصطاد الدبابات الألمانية بسهولة.
أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدّة، ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها.
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، أن التطبيع إسرائيل المنطقة، في حين أنه شدد على أنه يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا.
وضع الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المنضم حديثا لصفوف إنتر ميامي، خطة تحسبا لعدم نجاح تجربته مع النادي الأمريكي.
أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عن التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينة، ليونيل ميسي، بطريقة ساخرة، لم يعلنها بشكل مباشر بل سخر من كل من استبعدهم من المنافسة للظفر بخدمات ليو.
أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر.
في الحلقة الثانية من "قصارى القول" المكرسة لذكرى حرب يونيو 1967 بين العرب وإسرائيل، يستذكر المؤرخ العسكري عميد ركن متقاعد صبحي ناظم توفيق، انشغال الجيوش العربية بمشاكلها الداخلية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية فشل وحدات من القوات الأوكرانية بمحاولة اختراق لخطوط الدفاع الروسية على محور زابوروجيه، ونشرت لقطات للهجوم على قافلة معدات عسكرية أوكرانية.
علق المرشد الإيراني، علي خامنئي، على حدث إزاحة الحرس الثوري الستار عن الصاروخ الفرط صوتي "فتاح".
دانت الخارجية السورية بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتدمير محطة كاخوفسكايا والذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه.
أفاد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، بأن الدوحة تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية.
سخر قراء النسخة الصينية من صحيفة "جوانشا" من إعلان كييف حول تورط موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.
ذكرت الحكومة البريطانية أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن سيتمكنون من دخول بريطانيا مقابل رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط.
ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، القبض على منفذ الهجوم بسكين في بلدة آنسي الفرنسية، الذي أصاب 5 أشخاص بينهم 4 أطفال.
أعرب قراء صحيفة "نيويورك تايمز"، عن صدمتهم من وجود الرموز النازية على ملابس القوات الأوكرانية، ونشرت الصحيفة صورة أوضحت فيها أن الرموز المحظورة لا تزال على زي الجيش الأوكراني.
توفي الأمريكي حسين خسرو علي وزيري “ذا أيرون شيخ"، المنحدر من أصول إيرانية، والمحترف في رياضة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، عن عمر ناهز الـ81 سنة.
أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى ضرورة الإطاحة الكاملة بالنظام الموجود في كييف وذلك عبر هجوم روسي لاحق.
كشف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في مصر أبو بكر عبدالله، أنه أثناء متابعة الأعمال الجارية بتطوير ميدان السيدة عائشة، ظهرت بقايا حجرية تحت الأرض.
ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت مجموعة العشرين ستدعو الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى قمتها التي ستعقد في نيودلهي أوائل سبتمبر المقبل، أجاب وزير الخارجية الهندي بالنفي.
كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأربعاء تفاصيل الهجوم الدامي الذي طال مبنى البرلمان الإيراني في الـ7 من يونيو 2017، وأودى بحياة 17 مواطنا.
أصدرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، تعليمات عاجلة لتشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر بعد هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة.
أصبح الجزائري سعيد بن رحمة جناح وست هام يونايتد الإنجليزي، ثالث لاعب عربي يسجل هدفا بنهائي بطولة قارية أوروبية.
أثار الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، الجدل خلال مشاركته في "مؤتمر دعائي"، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بسبب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.
صرح الأمين العام السابق لحلف "الناتو"، أندرس فوغ راسموسن، بأن قوات الحلف يمكن أن تشارك بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا.
لا تزال "كارثة العملاء" كما تسميها الصحافة الإسرائيلية تكشف المزيد من الأسرار الكامنة خلف ما حصل من مقتل ضابط جهاز الموساد في إيطاليا.
صرح القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أنه من الضروري إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة 500 كيلومتر من الحدود الإدارية لدونباس وتحرير أوكرانيا كلها لاحقا.
قال الخبير العسكري الروسي، أندريه ماروتشكو، إن المؤشرات والأرقام تؤكد أن خسائر القوات الأوكرانية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي وباتت أكثر بثلاث مرات من السابق.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تدمير مجموعة مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية بنيران المدفعية خلال محاولتها شن هجوم على اتجاه جنوب دونيتسك.
زعم ديفيد جراش، وهو موظف سابق في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بأن البنتاغون تمكن في إطار برنامج عسكري سري، من الحصول على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض.
كتبت صحيفة "Taiwan News" أن مرتزقا من تايوان قاتل إلى جانب كييف أفاد بأن فصيلته دمرت بالكامل مرتين.
قال السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، إن إعادة تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران شكل صفعة قوية للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.
أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، بمعلومات حول الراتب الحقيقي الذي سيتقاضاه الفرنسي كريم بنزيما، بموجب عقده مع نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى صيف 2026.
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة بالرياض. فما هي أبرز بنود البيان الختامي للاجتماع؟
صرح النجم، كريستيانو رونالدو، بأن انضمامه للدوري السعودي لكرة القدم، فتح المجال أمام اللاعبين الآخرين، مؤكدا على أن قدوم الفرنسي، كريم بنزيما، سيزيد من المنافسة في المسابقة.
أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اتخذ قراراه بشأن وجهته المقبلة.
كشف سمير عليش، القيادي في الحركة المدنية المصرية، تفاصيل الحالة الصحية للحقوقي والقيادي في الحركة جورج إسحاق، موضحا أنه تم نقله إلى العناية المركزة.
أتلفت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء كمية من السلع التي تحمل شعارات خاصة بالصهيونية والمثليين، حسبما ذكره موقع "سبتمبر نت" التابع للحوثيين يوم الأربعاء.
صرح مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، روبرت كينيدي، أن تصرفات واشنطن أدت إلى مقتل مئات الآلاف من الأوكرانيين.
لا تزخر السعودية باحتياطيات بترولية هائلة فحسب، بل ويوجد في أراضيها المترامية التي تأتي في المرتبة 14 من حيت المساحة على مستوى العالم، الكثير من الثروات الطبيعية الأخرى.
انتخب البرلمان التركي الجديد وهو البرلمان الـ28 للجمهورية التركية، مرشح حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتحالف معه، نعمان كورتولموش رئيسا له.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الجوية الروسية لمدرعات أوكرانية في محور جنوب دونيتسك.
اتخذ ريال مدريد موقفا صادما للجماهير بانسحابه من صفقة هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وذلك بسبب مغالاة النادي الإنجليزي بمطالبه المالية.
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه تحدث مع نظيره الأنغولي بشأن مشروع السد الإثيوبي حول ضرورة وجود اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي.
اكتشف علماء جامعة جنوب كارولينا الطبية أفضل مؤشر بيولوجي لتشخيص سرطان الكبد، ما يسمح بتشخيص الإصابة بسرعة مبكرا.
وعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإرسال رسالة إلى المقاتلين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
حثت أفغانستان جارتها باكستان على وقف اعتقال اللاجئين الأفغان بعد أن تم اعتقال 250 شخصا من قبل مسؤولي مكافحة الإرهاب ووكالات أخرى لعدم حيازتهم وثائق سفر.
أكد بيان خليجي أمريكي بخصوص الأزمة في أوكرانيا على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي ضمن ميثاق أممي والامتناع عن أي تهديد ضد وحدة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأي دولة.
اعتقل عناصر الأمن الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، عميلا تابعا لجهاز الاستخبارات في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته هيئة الأمن الفدرالي الروسي.
نقلت قناة "i24NEWS" عن مصادر فلسطينية قولها إن اجتماع الفصائل في القاهرة، تناول مسألة تثبيت الهدنة في غزة لمدة 10 سنوات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دورا لمحمد دحلان.
أعلن الدكتور يفغيني ارزاماستسيف خبير التغذية الروسي أن التفاح مفيد لكبار السن، لأنه يحتوي على مواد لها تأثير منشط.
في إطار تفقد سير تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية زار وزير الدفاع الروسية سيرغي شويغو ورش إنتاج الصواريخ الموجهة الحديثة المضادة للطائرات المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي.
عرضت إيران التجربة التي أجرتها على صاروخ "فتّاح"، وهو أول صاروخ بالستي فرط صوتي محلي الصنع.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بسحب الجنسية من عدد من الأسر والأشخاص الفلسطينيين.
توجه يوراي ريزمان صديق رئيسة سلوفاكيا، زوزانا تشابوتوفا، إلى الشرطة بسبب الأضرار التي لحقت بسيارته بعد سلسلة من التهديدات.
أغلقت شوارع مدينة القدس مساء يوم أمس، احتفالا بزفاف حفيد رئيس مجموعة "بيلزا" الحريدية المتطرفة، والذي أقيم في قاعة مغلقة كبيرة، ونقل إلى الحضور عبر شاشات وضعت في الطرقات.
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بإرسال المساعدة في الوقت القريب بعد التدمير الذي أصاب محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.
قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، إطلاق اسم "الشهيد محمد صلاح" على إحدى منشآت نادي الزمالك لتخليد ذكراه وما قدمه للوطن.
شنت النائبة بالكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، تالي جوتليب، هجوما حادا على وزارة الدفاع المصرية، منتقدة بيانها حول عملية الحدود التي قتل وأصيب فيها 4 جنود إسرائيليين.
أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارا عاجلا بضبط وتحريز كافة العبوات من أقراص زورا سي "zora c" التي تستخدم لعلاج نزلات البرد، ويقبل عليها عدد كبير من المواطنين.
قتل ضابط بالمباحث المصرية وأصيب شرطي آخر، في اشتباكات بين الشرطة وتجار المخدرات المطلوبين على ذمة قضايا بقرية عرب الكلابات بأسيوط في صعيد مصر.
أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تضامنه ما جاء بخطاب نظيره الزامبي، بشأن أهمية الاستقرار والأمن داخل القارة الإفريقية.
نشر شقيق الجندي المصري محمد صلاح، منفذ عملية الحدود في سيناء الذي لقي حتفه بعدما قتل 3 جنود إسرئيليين، وأصاب ثالثا، صورة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لشقيقه مع تعليق عليها.
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