 
مباشر
لماذا روسيا؟

الفصل الثالث عشر - سامبات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ush8

سامبات يحكي قصة تحويله لخبرته في إدارة الأعمال إلى نجاح في مجال صناعة الشاي في روسيا.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا