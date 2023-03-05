الصين ترفع ميزانيتها العسكرية.. كيف ستمنع انفصال تايوان؟

أكدت بكين أنها ستُناضلُ بحزمٍ خلالَ العام الحالي ضد استقلال تايوان، وستعملُ على تعزيز إعادةِ التوحيدِ السلمي للوطن،

وكشفت، بمناسبة افتتاح الدورة السنوية لمجلس النواب الصيني، عن رفع الميزانية العسكرية إلى نحوِ مئتين وخمسة وعشرين مليار دولار بزيادة تفوق سبعة بالمئة ..

المتحدث باسم مجلس الشعب الصيني، وانغ تشاو، قال إن الزيادة في ميزانية الدفاع مناسبة ومعقولة، وأنها تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية المعقدة ولا تشكل تهديدا لأي دولة

بينما قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ أمام البرلمان إن المحاولات الخارجية لقمع واحتواء الصين تتصاعد في الفترة الأخيرة.. ويتعين على القواتِ المسلحة تكثيفَ التدريبات العسكرية وزيادةَ الجاهزية على كافة المستويات..

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