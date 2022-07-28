الصين تحذر بايدن.. لا تلعب بالنار في تايوان

على أتون شرارة تايوان التي تعد من أبرز خطوط الصدع الجيوسياسية الساخنة على الصعيد الدولي بين بكين وواشنطن، يبعث الرئيس الصيني شي جين بينغ رسائل شديدة اللهجة لنظيره الأمريكي جو بايدن

محذرًا إياه من اللعب بالنار بشأن الجزيرة التي تعدها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

ولأن من يلعب بالنار يحرق أصابعه في الغالب، فقد استدرك الرئيس الأميركي جو بايدن خلال حديثه هاتفيا مع شي مؤكدًا أن سياسة واشنطن لم تتغير تجاه الجزيرة، ومضيفًا أن بلاده تعارض أي جهود أحادية لتغيير الوضع القائم في تايوان.

فهل يدفع هذا الحزم الصيني واشنطن لتخفيض منسوب التصعيد على خلفية الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الجزيرة؟ وما الضمانات في أن لا ينزلق التوتر الأخير إلى صراع عسكري مفتوح بين الطرفين؟

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