السودان وإثيوبيا.. نذر مواجهة وشيكة؟

ملف الحدود السودانية الإثيوبية لا يزال مصدر توتر وقلق وضحايا بين الجانبين..

فعشرات الهجمات المتبادلة بين الجيش السوداني وقوات تقول الخرطوم إنها مدعومة من أديس أبابا كانت كفيلةً في فتح بابٍ للصراع كان مغلقاً لسنوات.

وبين ما تقوله السودان إنها أراضٍ تابعةٌ لها وبين رفض جارتِها التصديقَ على ذلك فشلت جولاتٌ عدة من المفاوضات.

إلى أين يتجه هذا الصراع ولمن الأحقية فيه؟

هل من الممكن أن تتطورَ الأمورُ إلى حرب مفتوحة؟ وما المطلوب من الطرفين للتهدئة؟

كيف سيكون الدورُ الإقليميُ والدولي في التهدئة أو التأجيج كما تُتهم أطراف بذلك؟

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