السعودية وإيران.. هل ينفجر التوتر بشأن حزب الله اللبناني والحوثيين؟
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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن بلاده تتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار بالمنطقة معبرا عن أمله في تغيير طهران من سياستها وسلوكها السلبي
وأن تتجه نحو الحوار والتعاون مشيرًا إلى أنها دولة جارة.
وفي خطاب سنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى دعا الملك سلمان السلطات اللبنانية إلى إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي بحسب تعبيره على مفاصل الدولة، كما دعا في الوقت نفسه الحوثيين إلى الاحتكام لصوت الحكمة والعقل.
فما دلالات الرسائل التي يبعث بها العاهل السعودي في خطابه؟ ثم ما حجم الصدى الذي ستلقاه عند الجانب الإيراني؟
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