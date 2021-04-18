السعودية وإيران.. ما حقيقة المباحثات السرية؟

بعد سنواتٍ من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.. حديثٌ عن لقاء يجمع ممثلين من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرضُ اللقاء في العراق،

حسب صحيفة الفاينانشال تايم مضيفةً إلى الأمر نفياً سعوديا على حدوثه.

مؤشراتُ أخرى تؤكدُه في الوقت الذي تكثر فيه أسبابُ الخلاف من اليمن وهجماتِ الحوثيين إلى سوريا وحزبِ الله لبنان والعراق. ملفاتٌ معقدة ومتشابكة فيما يراه مراقبون أن الدولتين الإقليميتين المركزيتين يمكنهما لعبَ دور كبير في حلحلتها.

- هل حدث اللقاءُ فعلا وماهي المناسبةُ في طرحه؟

- ما الذي يقدمه تلاقي الجارين المتخاصمين في أرض محايدة لمشكلات الإقليم؟

- ما الذي تريده الرياض من طهران مقابلَ مطالب الأخيرة أيضا من المملكة؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من اسال أكثر.

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