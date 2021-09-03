الحوثي يتعهد.. هل ينتزع اليمن من حكومة هادي؟

تعهد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي بالسيطرة على كافة المناطق في اليمن، بما ذلك تلك الخاضعة للحكومة المدعومة من التحالف العربي.

من جانبه اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الحركة برفض فكرة السلام والعمل على عرقلة كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيقها من خلال تصعيد العمليات العسكرية.

هذه التصريحات تأتي في خضم معارك ضارية بمحافظة مأرب وتصعيد وصف بأنه الأشد منذ أشهر على الحدود مع السعودية.

فما هي دلالات الإصرار الحوثي على إخضاع كافة الأراضي؟ وما خيارات الحكومة أمام الوضع في مأرب؟