الحوثيون يطلقون مسيرات وصواريخ نحو إسرائيل.. جبهة جديدة تفتح

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثيين العميد يحيى سريع إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اعتراض صاروخِ أرض أرض فوق البحر الأحمر كان متجها إلى إسرائيل، مضيفا أن القواتِ الإسرائيلية استخدمت نظام الدفاع الجوي آرو في اعتراضِه، كما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض مقاتلاته لأهداف أخرى معادية في منطقة البحر الأحمر...

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الحرب بين إسرائيل وحماس تزيد من احتمال شن هجوم ضد الولايات المتحدة، بينما أكد المتحدث باسم البنتاغون تعرض القوات الأمريكية لسبعة وعشرين هجوما في العراق وسوريا منذ السابع من أكتوبر.. فما دلالات إعلان أنصار الله الحوثيين توجيه ضربات لاهداف إسرائيلية؟

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