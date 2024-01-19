الحرب على غزة.. رؤية حركة حماس للحل

دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حركة حماس للافراج سريعا عن المدنيين الأسرى وبينهم ثلاثة من المواطنين الروس..

جاء ذلك خلال لقاء عقده في موسكو مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق..

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن المحادثات تركزت بشكل أساسي على المواجهة المستمرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وانعكاساتها الإنسانية التي وصلت إلى مستويات كارثية.. وللمزيد عن تطورات الوضع في قطاع غزة، ومستقبل الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل ، معنا هنا في استوديو أرتي ضمن برنامج نيوزميكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق.

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