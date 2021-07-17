 
مباشر
بالتفاصيل

الجيش اللبناني يحذر من التوتر.. الفوضى قادمة؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qupb

يزداد التوتر في لبنان خاصة بعد اعتذار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بسبب ما اعتبره خلافا مع رئيس الجمهورية حول التشكيلة الوزارية.

أسعار العملة اللبنانية تهاوت بشكل كبير أمام الدولار، بينما يشهد القطاع الاقتصادي والصحي أزمة غير مسبوقة وسط احتجاجات في الشارع ومخاوف من اضطرابات أمنية..
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على من يعتبرهم معرقلين للعملية السياسية، بينما تشدد موسكو على ضرروة حل اللبنانيين مشاكلهم بأنفسهم وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية.. التيار الوطني الحر دعا الى تشكيل حكومة جديدة بأقرب وقت، وحث القوى والكتل البرلمانية على التعاطي بمسؤولية مع الوضع الراهن للبلاد، في ظل غياب حكومة قادرة على الإصلاح..

فإلى اين تسير الاوضاع في لبنان؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة