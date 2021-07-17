الجيش اللبناني يحذر من التوتر.. الفوضى قادمة؟

يزداد التوتر في لبنان خاصة بعد اعتذار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بسبب ما اعتبره خلافا مع رئيس الجمهورية حول التشكيلة الوزارية.

أسعار العملة اللبنانية تهاوت بشكل كبير أمام الدولار، بينما يشهد القطاع الاقتصادي والصحي أزمة غير مسبوقة وسط احتجاجات في الشارع ومخاوف من اضطرابات أمنية..

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على من يعتبرهم معرقلين للعملية السياسية، بينما تشدد موسكو على ضرروة حل اللبنانيين مشاكلهم بأنفسهم وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية.. التيار الوطني الحر دعا الى تشكيل حكومة جديدة بأقرب وقت، وحث القوى والكتل البرلمانية على التعاطي بمسؤولية مع الوضع الراهن للبلاد، في ظل غياب حكومة قادرة على الإصلاح..

فإلى اين تسير الاوضاع في لبنان؟

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