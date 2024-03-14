 
مباشر
استوديو الجزائر

الجزائر وفرنسا.. ملف الذاكرة يرهن تطوير العلاقات

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5tq

مع اقتراب إحياء الجزائر لعيد النصر على الاستعمار الفرنسي، تعلو مزيد من الأصوات المطالبة باعتراف باريس بمسؤوليتها عن ممارسة التعذيب أثناء الثورة التحريرية،

وفي الوقت الذي تسترجع فيه الجزائر مزيدا من الوثائق الخاصة بأرشيف الفترة الاستعمارية والممتلكات المنهوبة، تنضم جمعيات غير حكومية فرنسية إلى الأصوات الجزائرية المطالبة بالاعتراف الفرنسي بالجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري.
كيف يفسر إصرار فرنسا على رفض الاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر؟ وما تأثيره على العلاقات بين البلدين؟
هذه المواضيع نبحثها في هذه الحلقة من استديو الجزائر مع ضيفنا المؤرخ الجزائري الدكتور محمد الأمين بلغيث

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الخطوط الحمراء والغرب وأوكرانيا.. أبرز تصريحات بوتين في لقاء مطول مع مدير وكالة "روسيا سيفودنيا"