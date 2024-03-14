الجزائر وفرنسا.. ملف الذاكرة يرهن تطوير العلاقات

مع اقتراب إحياء الجزائر لعيد النصر على الاستعمار الفرنسي، تعلو مزيد من الأصوات المطالبة باعتراف باريس بمسؤوليتها عن ممارسة التعذيب أثناء الثورة التحريرية،

وفي الوقت الذي تسترجع فيه الجزائر مزيدا من الوثائق الخاصة بأرشيف الفترة الاستعمارية والممتلكات المنهوبة، تنضم جمعيات غير حكومية فرنسية إلى الأصوات الجزائرية المطالبة بالاعتراف الفرنسي بالجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري.

كيف يفسر إصرار فرنسا على رفض الاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر؟ وما تأثيره على العلاقات بين البلدين؟

هذه المواضيع نبحثها في هذه الحلقة من استديو الجزائر مع ضيفنا المؤرخ الجزائري الدكتور محمد الأمين بلغيث

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