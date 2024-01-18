الجزائر في مجلس الأمن.. صوت العرب وتعزيز دعم فلسطين

دعوة جزائرية إلى تفعيل دور كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن أطلقها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في الاجتماع الوزاري للحركة المنعقد بأوغندا،

دور قال تقرير لمعهد واشنطن إنه سيؤثر على التحركات الأمريكية خاصة وذكر على وجه الخصوص الملف الفلسطيني والأزمة الأوكرانية وقضية الصحراء الغربية

ما الذي يزعج واشنطن في دور الجزائر بمجلس الأمن؟ وكيف يمكن أن تحدث كتلة عدم الانحياز تأثيرا؟ نطرح هذه التساؤلات وأخرى في استوديو الجزائر مع ضيفنا لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب الجزائري

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