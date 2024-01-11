الجزائر تتسلم مقعدها في مجلس الأمن.. تحديات كبرى بالانتظار
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امتناع جزائري عن التصويت على قرار لمجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر في مقابل تجاهل ضحايا غزة ومبادرة إلى عقد جلسة طارئة الجمعة تبحث التهجير القسري لسكان القطاع
أولى التحركات الجزائرية بعد استلامها عضويتها المؤقتة في مجلس الأمن والتي أكدت أنها ستخصص جهودها الأكبر فيها للدفاع عن القضايا العادلة رغم ما وصفته بالشلل الذي يعانيه المجلس وعجزه عن حل الأزمات.
نتحدث عن ما يمكن أن تقدمه الجزائر في مجلس الأمن وكيف تنسق مع شركائها مع ضيفنا في استوديو الجزائر السيد أبو جرة سلطاني، عضو مجلس الأمة الجزائري.