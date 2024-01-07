الإصلاح في الدين والإصلاح في العلم.. كروية الأرض ومركزية الشمس نموذجا
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لماذا حدثت الثورة في فلسفة الطبيعة بعد حركة الإصلاح في المسيحية؟ لماذا عارضت الكنيسة فكرة كروية الأرض ومركزية الشمس؟
هذا ما سنتحدث عنه مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم رئيس قسم فلسفة ومنهجية العلوم بجامعة موسكو الحكومية البروفسور تاراس فارخوتوف متابعة لسلسلة الحوارات حول تاريخ العلم. ويعكس الحوار مضمون سلسلة محاضراته في كلية الفلسفة عن مسار عقلنة الوعي البشري وتحوله التدريجي من التفكير السحري الخرافي إلى الإدراك المعرفي العقلاني والتجريبي.