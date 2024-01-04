اغتيال العاروري.. التداعيات وخيارات حماس للرد

تعود إسرائيل لسياسة الاغتيالات بتوصيات أمريكية.. وفي ضاحية بيروت الجنوبية تم استهداف القيادي في الصف الأول لحركة حماس وأحد مهندسي وحدة الساحات صالح العاروري مع قادة آخرين في القسام

بالتزامن مع مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر من الحرب على غزة التي قُتل وجُرح فيها عشراتُ الآلاف وهُجر مئات الآلاف من أبنائها حتى اليوم..

فما هي تبعات اغتيال العاروري بالنسبة للمعركة ككل ولحركة حماس وكيف سيتم الرد وأين وما هي تداعيات الوضع الميداني والإنساني في غزة وتداخلات ما يجري على الساحتين الإقليمية والدولية.

نبحث هذا الموضوع وغيرَه مع رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في غزة الدكتور باسم نعيم.

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