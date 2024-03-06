استراتيجية الناتو بأوكرانيا.. حرب هجينة وقوات غربية ضد روسيا

أكثر من سبعة وعشرين مليون مواطن روسي أو من الاتحاد السوفيتي سابقا هو عدد من قضوا نحبهم خلال الحرب العالمية الثانية لتحرير أوروبا من النازية..

الكل يعلم ذلك لكن الكل يتنكر لروسيا لماذا؟ أجري استطلاع مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية عمن خلص أوروبا من النازية أجاب أكثر من 85% روسيا ليصبح الجواب الولايات المتحدة بعد بضعة عقود؟ وبما أن التاريخ لا يتغير فما الذي تغير حتى تتحول روسيا من المخلص إلى العدو؟

للإجابة على هذه الأسئلة معنا في استديو باريس الفيلسوف وأستاذ علم الاجتماع والمعلومات والاتصال الأستاذ لوسيان سوريز والذي تخصص في دراسة ما بات يعرف بالهندسة أو البرمجة المجتمعية له فيها مؤلفات أهمها الحكم عبر الدمار وأوكرانيا الحرب الهجينة للناتو.

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