اتفاق أوبك+.. تخفيض إنتاج النفط في 2024 بنحو 1.4 مليون برميل يوميا

أعلنت دول أوبك بلس خفض مستوى إنتاج النفط للعام المقبل بنحو واحد فاصل أربعة مليون برميل يوميا..

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو ستواصل خفضها الطوعي لإنتاج النفط في العام المقبل بمستوى نصف مليون برميل يوميا كاجراء احترازي نافيا وجود خلافات بين الجانبين الروسي والسعودي حول اتفاقية أوبك بلس، من جانبه وصف وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان قرار الخفض بغير المسبوق، قائلا إنه يهدف لتعزيز استقرار الأسواق العالمية وحمايـتها من التـذبذب الحـاد.. فما هي الأسباب وراء قرار أوبك بلاس بتمديد خفض الانتاج ؟ وماهي تأثيراته على الأسواق الدولية؟

Your browser does not support audio tag.