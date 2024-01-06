إسرائيل تحاول تصدير مشاكلها.. مصر تستعد لجميع السيناريوهات

بعد أكثر من ثلاثة شهور على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة ومع تزايد التصعيد مع حزب الله خاصة بعد اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري داخل الأراضي اللبنانية

والذي تسبب في تجميد مصر لوساطتها، هل تحاول الحكومة الإسرائيلية تصدير أزماتها إلى دول الجوار وعلى رأسها مصر؟ وكيف نفهم تصريحات نتنياهو حول ضرورة السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي؟ وما هي السيناريوهات التي على مصر أن تستعد لها؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا الذي احتل أرفع المناصب الدبلوماسية والأكاديمية حيث كان سفيرا لمصر في دول عدة ومندوبا لها في الأمم المتحدة قبل أن يصبح وزيرا لخارجيتها، وهو العميد المؤسس لكلية الشؤون الخارجية بالجامعة الأمريكية واستشاري بالعديد من المؤسسات البحثية ضيفنا السيد نبيل فهمي وزير الخارجية المصري الأسبق

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