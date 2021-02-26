إثيوبيا.. خلافات مع السودان وعقدة سد النهضة

ضيف برنامج نيوزميكر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي.

على وقع خلافاتها مع عدة جبهات وفي عدة ملفات تصر أديس أبابا على المضي قدما في مواقفها سواء المتعلقة بالأزمة الحدودية مع السودان بالتأكيد على ضرورة انسحاب جيشه من المناطق التي سيطر عليها منذ بدء عملياته في نوفمبر الماضي أو بخصوص سد النهضة الذي تعتبر مصر أي خلاف بشأنه تهديدا لأمنها المائي بينما تحتفظ اثيوبيا بحقها في بدء الملء الثاني لبحيرة السد

فهل تتوصل الجارتان إلى حل أزمتهما الحدودية ؟ وكيف تؤثر هذه الخلافات مع السودان على ملف السد؟ وما الذي تنتظره اثيوبيا من الوساطة الإقليمية والدولية؟









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