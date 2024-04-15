 
مباشر
قصارى القول

أية أهداف تحققت في الوعد الحق؟

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xd0i

الخبير والمحلل العسكري العميد إلياس حنا عن تداعيات  الهجمات  الإيرانية على إسرائيل.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا