أربيل.. حقيقة الوجود الإسرائيلي في الإقليم

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر التي نستضيف فيها المتحدث بإسم حكومة إقليم كردستان العراق السيد بيشوا هورامي.

المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بيشوا هورامي لـRT:

التهم التي تدعيها الجمهورية الإسلامية ضد حكومة إقليم كردستان بعيدة عن الحقيقة

إقليم كردستان دائما ما يحاول لعب دور إيجابي وأن يقرب بين الأطراف

إقليم كردستان لن يستسلم ولن يقبل أن تكسر إرادته

المسؤول الأول عن الرد هو الحكومة الفيدرالية لأن هذا الأمر خرقٌ لسيادة الدولة العراقية

رئيس الحكومة مسرور البارزاني لم يصمت رفض الجلوس والاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني في دافوس

لا يوجد أي دليل يثبت أن إقليم كردستان به مقار للموساد الإسرائيلي

نحن فقط نطلب طلبا بسيطا وهو السلام، ولا نريد أن يهاجمنا جيراننا لأننا لا نهاجم أحدا

كان لإقليم كردستان دور في الاتفاقية الأمنية مع حكومة العراق بإبعاد قوى المعارضة من الحدود

إذا أردت إيران أن تواجه إسرائيل فهناك العديد من الأماكن الأخرى

إيران تستهدف أربيل حفظا لماء وجهها في حرب فلسطين

لا نريد أن نكون جزءا من أي مشكلة ولن ينجح أي طرف في توريطنا

الوجود الأمريكي مرتبط بالحكومة الفيدرالية لأنها تتفاوض مباشرة معهم

اتفقنا مع الحكومة الفيدرالية على مسائل النفط والميزانية ورواتب الموظفين

نعتقد أن ما يجري في سوريا بشكل عام يحل عن طريق الجلوس إلى مائدة الحوار والاحترام المتبادل

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