 
مباشر
نيوزميكر

أربيل.. حقيقة الوجود الإسرائيلي في الإقليم

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtqv

الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر التي نستضيف فيها المتحدث بإسم حكومة إقليم كردستان العراق السيد بيشوا هورامي.

المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بيشوا هورامي لـRT:

  • التهم التي تدعيها الجمهورية الإسلامية ضد حكومة إقليم كردستان بعيدة عن الحقيقة
  • إقليم كردستان دائما ما يحاول لعب دور إيجابي وأن يقرب بين الأطراف
  • إقليم كردستان لن يستسلم ولن يقبل أن تكسر إرادته
  • المسؤول الأول عن الرد هو الحكومة الفيدرالية لأن هذا الأمر خرقٌ لسيادة الدولة العراقية
  • رئيس الحكومة مسرور البارزاني لم يصمت رفض الجلوس والاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني في دافوس
  • لا يوجد أي دليل يثبت أن إقليم كردستان به مقار للموساد الإسرائيلي
  • نحن فقط نطلب طلبا بسيطا وهو السلام، ولا نريد أن يهاجمنا جيراننا لأننا لا نهاجم أحدا
  • كان لإقليم كردستان دور في الاتفاقية الأمنية مع حكومة العراق بإبعاد قوى المعارضة من الحدود
  • إذا أردت إيران أن تواجه إسرائيل فهناك العديد من الأماكن الأخرى
  • إيران تستهدف أربيل حفظا لماء وجهها في حرب فلسطين
  • لا نريد أن نكون جزءا من أي مشكلة ولن ينجح أي طرف في توريطنا
  • الوجود الأمريكي مرتبط بالحكومة الفيدرالية لأنها تتفاوض مباشرة معهم
  • اتفقنا مع الحكومة الفيدرالية على مسائل النفط والميزانية ورواتب الموظفين
  • نعتقد أن ما يجري في سوريا بشكل عام يحل عن طريق الجلوس إلى مائدة الحوار والاحترام المتبادل

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا