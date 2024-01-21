أربيل.. حقيقة الوجود الإسرائيلي في الإقليم
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر التي نستضيف فيها المتحدث بإسم حكومة إقليم كردستان العراق السيد بيشوا هورامي.
المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بيشوا هورامي لـRT:
- التهم التي تدعيها الجمهورية الإسلامية ضد حكومة إقليم كردستان بعيدة عن الحقيقة
- إقليم كردستان دائما ما يحاول لعب دور إيجابي وأن يقرب بين الأطراف
- إقليم كردستان لن يستسلم ولن يقبل أن تكسر إرادته
- المسؤول الأول عن الرد هو الحكومة الفيدرالية لأن هذا الأمر خرقٌ لسيادة الدولة العراقية
- رئيس الحكومة مسرور البارزاني لم يصمت رفض الجلوس والاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني في دافوس
- لا يوجد أي دليل يثبت أن إقليم كردستان به مقار للموساد الإسرائيلي
- نحن فقط نطلب طلبا بسيطا وهو السلام، ولا نريد أن يهاجمنا جيراننا لأننا لا نهاجم أحدا
- كان لإقليم كردستان دور في الاتفاقية الأمنية مع حكومة العراق بإبعاد قوى المعارضة من الحدود
- إذا أردت إيران أن تواجه إسرائيل فهناك العديد من الأماكن الأخرى
- إيران تستهدف أربيل حفظا لماء وجهها في حرب فلسطين
- لا نريد أن نكون جزءا من أي مشكلة ولن ينجح أي طرف في توريطنا
- الوجود الأمريكي مرتبط بالحكومة الفيدرالية لأنها تتفاوض مباشرة معهم
- اتفقنا مع الحكومة الفيدرالية على مسائل النفط والميزانية ورواتب الموظفين
- نعتقد أن ما يجري في سوريا بشكل عام يحل عن طريق الجلوس إلى مائدة الحوار والاحترام المتبادل