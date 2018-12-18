قطر تنتصر: محيط طيب بدل الحصار

تحت عنوان "محيط طيب بدل الحصار"، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول خروج قطر من الحصار الدولي، الذي حاولت فرضه الرباعية العربية.

وجاء في المقال: عقد، في الدوحة، المنتدى الدولي الثامن عشر للأمن والتنمية، وهو أكبر منتدى إقليمي، حضره كبار السياسيين والدبلوماسيين والخبراء، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وشكّل هذا المنتدى، الذي عقد بعد عام ونصف من فرض الحصار الاقتصادي على قطر من قبل الدول الخليجية الأربع التي تقودها المملكة العربية السعودية، خطوة هامة نحو خروج قطر من العزلة الدولية.

وفي الصدد، أكد خبراء لـ" كوميرسانت" في الدوحة أن الصدمة الأولى من الحصار قد تم التغلب عليها، حيث وضعت البلاد مسارا لتنويع العلاقات الخارجية، واستبدال الواردات، وخلق مزيد من الشروط الملائمة للأعمال. ونتيجة لذلك، كما قال رئيس البنك المركزي القطري، عبد الله بن سعود آل ثاني، الأسبوع الماضي، في النصف الأول من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 2.5 ٪ مقارنة مع 1.6٪ في العام 2017.

بشكل عام، تحاول قطر، في سياستها الخارجية، سلوك طريق معاكس للسعودي... ففي حين يرتبط اسم الرياض بالحرب في اليمن، تخصص الدوحة الأموال لتوفير مأوى للاجئين من ذلك البلد. المملكة العربية السعودية، تفتتح مركزاً للوقاية من الإرهاب، وقطر تنشئ مركزها الخاص لمساعدة ضحايا الهجمات الإرهابية وتخصص 500 مليون دولار لبرامج الأمم المتحدة.

على خلفية العلاقات التي لم تتم تسويتها مع أقرب الجيران، كان أحد الموضوعات الرئيسية لمنتدى الدوحة إنشاء تحالف إقليمي جديد، الأمر الذي لم يقتصر الحديث عنه على ممثلي القيادة القطرية العليا. فقد أصبحت تركيا وإيران حليفتين جديدتين لقطر. وثمة رمزية عالية في أن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، الذي تحدث في منتدى الدوحة، وصف عاصمة قطر بـ "وطنه الثاني". ولفت انتباه خبراء وضيوف المنتدى الترحيب الحار بالوفد الإيراني. وقد تجلى ذلك، على وجه الخصوص، بغياب ممثلي المعارضة السورية، التي تستغل مثل هذه الأحداث لانتقاد طهران، عن قاعات المنتدى.

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