في لعبة القط والفأر مع أمريكا: إيران تحوّل ناقلات نفطها إلى أشباح

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول تحايل ناقلات النفط الإيرانية على وسائط التعقب ما يسهل على المشترين تجنب العقوبات الأمريكية.

وجاء في المقال: تحول إيران أسطولها من ناقلات النفط إلى "ناقلات شبح" في محاولة لتخليص مستوردي "الذهب الأسود" الإيراني من الضغط والعقوبات الأمريكية المستقبلية. تقوم سفن شركة ناقلات النفط الوطنية بإطفاء المرسلات لإخفاء مسارها والنقطة الأخيرة لتسليم النفط. جاء ذلك في كتابات مدونيTanktrackers، الذين يتتبعون امدادات النفط في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لبيانات بلومبرغ، ففي حين بلغت صادرات النفط الإيرانية في أبريل 2.5 مليون برميل يوميا، تراجعت في سبتمبر إلى 1.6 مليون... ويمكن أن تتراجع إلى 1-1.3 مليون برميل في اليوم. ففي وقت سابق، أعلنت كوريا الجنوبية واليابان والشركات الأوروبية التوقف عن استيراد النفط الإيراني. وحتى الهند والصين خفضتا مشترياتهما من النفط الإيراني، وفق صحيفة Gulf Times الإماراتية. ووفقاً لشركة Eurasia Group الاستشارية، خفضت الصين مشترياتها بنسبة 35٪، والهند بنسبة 49٪. "في الأسبوعين الأولين من سبتمبر، الهند أفرغت فقط 240 ألف برميل من النفط الإيراني في اليوم، أي نصف المعتاد"- حسب الصحيفة الإماراتية. وكتبت EADaily أن إيران عرضت على الصين والهند نقل النفط لهم في ناقلات خاصة بها مع مكافأة – عدم حساب تكلفة التوصيل. "إلا أن ذلك لم يفد"، كما تقول Gulf Times.

ومع ذلك، فإن الأحجام الحقيقية لصادرات النفط الإيرانية غير معروفة. ففي اجتماع للجنة المتابعة الوزارية التابعة لمنظمة "أوبك+"، في الجزائر العاصمة، رفض الممثل الرسمي لإيران في الكارتل ذكر حجم الصادرات الحالي، بدعوى السرية. أحد الأسباب المحتملة هو أن الإحصاءات الحالية لا تتوافق مع الواقع، وأن إيران بدأت في تحويل أسطولها إلى "ناقلات- أشباح" من أجل إخفاء حجم الصادرات، والأهم من ذلك، المستلمين النهائيين. يتم إطفاء أجهزة الإرسال (يفصل نظام المعلومات الآلي) في الناقلات، ويغدو من الصعب تحديد موقعها.

ووفقا لـTanktrackers ، بعد التحميل، إما لا تشغل الناقلات الإيرانية أجهزة الإرسال على الإطلاق أو تفعل ذلك فقط بعد عبور مضيق هرمز.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة