تركيا تغامر في التورط في نزاع مع السعودية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تنافس الرياض وأنقرة على النفوذ في شمال شرق سوريا.

وجاء في المقال: تعد تركيا بتوسيع منطقة نفوذها في سوريا لتشمل المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة الكردية. مثل هذا التصريح أدلى به الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وصل إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال أردوغان في مأدبة عشاء نظمتها مؤسسة توركين في نيويورك: "بإذن الله، سنزيد في المستقبل القريب عدد المناطق الآمنة في سوريا لتشمل شرقي الفرات".

وفي الصدد، سألت "نيزافيسيمايا غازيتا"، الباحث السياسي التركي كريم هاس، فقال:" لا أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تسلم أراضي شرقي الفرات بالكامل، لأن لوجودها هناك، من وجهة نظر عسكرية وجيوسياسية، أهمية استراتيجية بالنسبة لواشنطن. في الوقت نفسه، إذا افترضنا أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم بعض التنازلات والسماح إلى حد ما بوجود أنقرة بالقرب من المناطق المتاخمة لشرقي الفرات، فإن هذا يمكن أن يحدث في الحالات التالية: أولاً، إذا تم التوصل إلى اتفاق مع أنقرة حول "التعايش" المحتمل للنظام التركي ووحدات حماية الشعب الكردية في هذه المنطقة. يبدو هذا السيناريو، في الوقت الراهن، غير محتمل؛ ثانياً، إذا تمكنت واشنطن من تقويض التعاون بين أنقرة وموسكو حول التسوية السورية ووحدة أراضي سوريا".

إلى ذلك، فإن التقدم المحتمل للقوات الخاضعة لسيطرة تركيا شرقي نهر الفرات لا يطرح فقط سؤالا عن مواجهة مع الولايات المتحدة، إنما ومع السعودية والإمارات العربية المتحدة. فمؤخراً، أبدا هذان البلدان استعدادهما لتعزيز وجودهما في شمال شرقي الجمهورية العربية السورية. ففي منتصف سبتمبر، ذكرت مصادر من المعارضة السورية المعتدلة أن ممثلين للمخابرات السعودية التقوا مع زعماء القبائل العربية التي تعيش شرقي الفرات، وأن المحادثات كانت تهدف إلى الحصول على موافقتهم للاعتراف بسلطة "قوات سوريا الديمقراطية"...في المقابل، وعد الجانب السعودي بالدعم المالي.

وعلى ضوء عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرقي سوريا لتوفير الموارد، يبدو أن تعزيز نفوذ السعودية والإمارات العربية المتحدة في المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية هو السيناريو الأكثر توقعا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة