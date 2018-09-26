نجاح روسي سعودي.. بانتظار استهلاك 100 مليون برميل يوميا

"أوبك انتقلت إلى الكسب"، عنوان مقال ألكسندر فرولوف، في "إزفستيا"، حول انعكاس تمديد اتفاق "أوبك+" على سوق النفط العالمية، وأسعار النفط المناسبة للاقتصاد العالمي.

وجاء في مقال فرولوف، نائب المدير العام لمعهد الطاقة القومي:

تم عقد اجتماع دوري لوزراء الدول المشاركة في صفقة "أوبك+"، ووافقوا على الالتزام بتنفيذها 100٪.

ما كان يثير الفضول قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك +" ردة فعل دول أوبك الكلاسيكية على تغريدة الرئيس الأمريكي، والتي حث فيها على خفض أسعار النفط "حالا". هذا النداء يتناقض تماما مع واقع صناعة النفط والغاز الأمريكية. خلال الأزمة في سوق المواد الهيدروكربونية، خفضت الولايات المتحدة إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل في اليوم. لقد كان انهياراً حقيقياً حدث على خلفية إفلاس هائل لشركات النفط والغاز الأمريكية. الولايات المتحدة هي الأقل اهتماما بأسعار النفط المنخفضة، حيث تبلغ تكلفة الذهب الأسود هنا في المتوسط ​​36 دولارا للبرميل. على ما يبدو، كتب دونالد ترامب هذه التغريدة لناخبيه.

في الوقت نفسه، أسعار النفط الحالية مريحة تمامًا للصناعة، كما يتضح من التحسن في الأداء المالي. كما تجني صناعة النفط الأمريكية ثمار جهود "أوبك+". خلال مدة الاتفاق، ارتفع الانتاج في الولايات المتحدة بنحو 2.5 مليون برميل في اليوم. ومن شأن الارتفاع الإضافي في أسعار النفط أن يؤدي إلى زيادة في الإنتاج في أمريكا، وربما إلى أزمة جديدة. لا مصلحة لأحد من المشاركين في السوق في ذلك.

في الوقت نفسه، اتضحت قدرة روسيا على مقاومة انخفاض أسعار النفط. فقد حققت شركاتنا أرباحًا حتى عندما عانت نظيراتها في النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من خسائر بمليارات الدولارات.

إلى ذلك، فمن الواضح منذ الآن أن الطلب على النفط سوف ينمو. ففي العام المقبل، يمكن أن يتجاوز 100 مليون برميل في اليوم. وهذا يعني أنه في العام 2019، سيتعين على دول "أوبك+" زيادة الحصص. يمكن للشركات الروسية أن تضيف بسرعة إنتاج 200-300 ألف برميل في اليوم.

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